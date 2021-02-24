Немецкая Wintershall Dea завершила финансирование "Северного потока — 2"
12:31 24.02.2021 (обновлено: 13:26 24.02.2021)
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Немецкая Wintershall Dea заявила, что больше не будет инвестировать в "Северный поток — 2".
Компания много лет была финансовым партнером "Газпрома", в общей сложности она вложила в строительство газопровода 730 миллионов евро.
"Участие группы в проекте "Северный поток — 2" ограничивается предоставлением займов наряду с еще четырьмя европейскими энергетическими компаниями (Engie, OMV, Shell and Uniper). <...> Дальнейшие выплаты не планируются ", — говорится в отчете.
Wintershall Dea поспешила закончить финансирование до пересмотра американского закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Накануне Вашингтон пригрозил участникам проекта новыми ограничениями.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть должны были вложить в него до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, Литва, Латвия и Польша. Вашингтон неоднократно вводил санкции, препятствуя прокладке трубы, но строительство продолжается.
В 2020 году о полном завершении своих обязательств заявили в OMV и Shell.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"