https://ria.ru/20210224/investitsii-1598755330.html

Немецкая Wintershall Dea завершила финансирование "Северного потока — 2"

Немецкая Wintershall Dea завершила финансирование "Северного потока — 2"

Немецкая Wintershall Dea заявила, что больше не будет инвестировать в "Северный поток — 2". РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T12:31

2021-02-24T12:31

2021-02-24T13:26

россия

nord stream 2 ag

uniper

северный поток — 2

wintershall

газпром

shell

сша

украина

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Немецкая Wintershall Dea заявила, что больше не будет инвестировать в "Северный поток — 2".Компания много лет была финансовым партнером "Газпрома", в общей сложности она вложила в строительство газопровода 730 миллионов евро."Участие группы в проекте "Северный поток — 2" ограничивается предоставлением займов наряду с еще четырьмя европейскими энергетическими компаниями (Engie, OMV, Shell and Uniper). <...> Дальнейшие выплаты не планируются ", — говорится в отчете.Wintershall Dea поспешила закончить финансирование до пересмотра американского закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Накануне Вашингтон пригрозил участникам проекта новыми ограничениями."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть должны были вложить в него до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, Литва, Латвия и Польша. Вашингтон неоднократно вводил санкции, препятствуя прокладке трубы, но строительство продолжается.В 2020 году о полном завершении своих обязательств заявили в OMV и Shell.

https://ria.ru/20210223/potok-1598677480.html

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

россия

сша

украина

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россия, nord stream 2 ag, uniper, северный поток — 2, wintershall, газпром, shell, сша, украина, в мире