Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210224/investitsii-1598755330.html
Немецкая Wintershall Dea завершила финансирование "Северного потока — 2"
Немецкая Wintershall Dea завершила финансирование "Северного потока — 2"
Немецкая Wintershall Dea заявила, что больше не будет инвестировать в "Северный поток — 2". РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T12:31
2021-02-24T13:26
россия
nord stream 2 ag
uniper
северный поток — 2
wintershall
газпром
shell
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/17/1598650529_0:140:3141:1907_1920x0_80_0_0_40300619408286066d082b40b75a9655.jpg
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Немецкая Wintershall Dea заявила, что больше не будет инвестировать в "Северный поток — 2".Компания много лет была финансовым партнером "Газпрома", в общей сложности она вложила в строительство газопровода 730 миллионов евро."Участие группы в проекте "Северный поток — 2" ограничивается предоставлением займов наряду с еще четырьмя европейскими энергетическими компаниями (Engie, OMV, Shell and Uniper). &lt;...&gt; Дальнейшие выплаты не планируются ", — говорится в отчете.Wintershall Dea поспешила закончить финансирование до пересмотра американского закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Накануне Вашингтон пригрозил участникам проекта новыми ограничениями."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть должны были вложить в него до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, Литва, Латвия и Польша. Вашингтон неоднократно вводил санкции, препятствуя прокладке трубы, но строительство продолжается.В 2020 году о полном завершении своих обязательств заявили в OMV и Shell.
https://ria.ru/20210223/potok-1598677480.html
https://ria.ru/20190930/1559075156.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/17/1598650529_61:0:2790:2047_1920x0_80_0_0_07f68c84422a04e768e19337347c48c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, nord stream 2 ag, uniper, северный поток — 2, wintershall, газпром, shell, сша, украина, в мире

Немецкая Wintershall Dea завершила финансирование "Северного потока — 2"

12:31 24.02.2021 (обновлено: 13:26 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Немецкая Wintershall Dea заявила, что больше не будет инвестировать в "Северный поток — 2".
Компания много лет была финансовым партнером "Газпрома", в общей сложности она вложила в строительство газопровода 730 миллионов евро.
"Участие группы в проекте "Северный поток — 2" ограничивается предоставлением займов наряду с еще четырьмя европейскими энергетическими компаниями (Engie, OMV, Shell and Uniper). <...> Дальнейшие выплаты не планируются ", — говорится в отчете.
Wintershall Dea поспешила закончить финансирование до пересмотра американского закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Накануне Вашингтон пригрозил участникам проекта новыми ограничениями.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
Вчера, 18:31
Захарова оценила заявление США о противодействии "Северному потоку — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть должны были вложить в него до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, Литва, Латвия и Польша. Вашингтон неоднократно вводил санкции, препятствуя прокладке трубы, но строительство продолжается.
В 2020 году о полном завершении своих обязательств заявили в OMV и Shell.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
РоссияNord Stream 2 AGUniperСеверный поток — 2WintershallГазпромShellСШАУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:04Матвиенко предложила повысить экологическую ответственность бизнеса
14:03В Берлине прокомментировали украинские санкции против Медведчука
13:56В Тверской области иномарка попала под грузовик, три человека погибли
13:54Исследование показало, где за рубежом чаще всего нарушаются права россиян
13:54В России закрыли первое дело о фейках про коронавирус
13:54В Чехии заявили о надвигающейся катастрофе из-за COVID-19
13:54Экипаж МКС временно заделал несколько возможных мест утечки воздуха
13:54За оскорбление ветеранов предложили сажать на срок до пяти лет
13:48В России запретят использовать уменьшенные дорожные знаки
13:48Захарова рассказала об унижении Евросоюза
13:46В США рассказали, как учения НАТО чуть не вызвали ядерную войну с СССР
13:41В Новосибирске завели дело после избиения мальчика за отказ снять брекеты
13:38Мишустин назвал отрасли, которые не восстановились до докризисного уровня
13:35Матвиенко рассказала о "постковидном периоде" в России
13:32Жителей Челябинской области предупредили об аномально холодной погоде
13:26Стала известна причина смерти актера Дмитрия Писаренко
13:26Грузия разрешит въезд россиян с отрицательным тестом на COVID-19
13:23Немецкий суд приговорил мужчину к 14,5 годам за убийство двух россиянок
13:23В Госдуме предрекли распад США через 20 лет
13:19Военный эксперт рассказал, почему Пашинян ругает "Искандеры"
Лента новостейМолния