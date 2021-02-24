https://ria.ru/20210224/deputat-1598817162.html

Украинского депутата вытолкали с трибуны из-за русского языка

Украинского депутата вытолкали с трибуны из-за русского языка

Главу Харьковской городской организации партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Андрея Лесика вытолкали с трибуны из-за выступления на русском языке,... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T17:27

2021-02-24T17:27

2021-02-24T19:00

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Главу Харьковской городской организации партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Андрея Лесика вытолкали с трибуны из-за выступления на русском языке, следует из видеозаписей, опубликованных самим Лесиком в Facebook."На сессии горсовета мне не дали сделать заявление о несанкционированном визите СБУ в наш офис. <…> В сессионном зале находятся "журналисты" от ЕС, которым дана команда блокировать все мои выступления", — написал он в соцсети.На кадрах видно, как Лесик пытается начать выступление, однако присутствующие в зале перебивают его выкриками "позор" и "чемодан, вокзал, Россия". Также некоторые из них, как следует из видеозаписи, попытались спровоцировать драку, чтобы убрать политика с трибуны.Некоторые СМИ также опубликовали видео, на которых видно, что Лесика облили водой.

https://ria.ru/20210128/ukraina-1594887089.html

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оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация на украине, служба безопасности украины, харьковская область, харьков, украина, в мире