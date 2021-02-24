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Россиянин засудил банк за "любопытство"
Россиянин засудил банк за "любопытство"
Житель Кемеровской области отсудил компенсацию у банка, который незаконно запрашивал его кредитную историю. Об этом сообщается на сайте Мариинского городского... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T12:23
2021-02-24T13:23
центральный банк рф (цб рф)
кемеровская область
происшествия
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Житель Кемеровской области отсудил компенсацию у банка, который незаконно запрашивал его кредитную историю. Об этом сообщается на сайте Мариинского городского суда.Отмечается, что финансовая организация без его согласия обращалась за информацией о нем в бюро кредитных историй более десяти раз с 2016 по 2019 год. Среди целей запросов — "просмотр счета", "кредитная карта", "потребительский кредит".Узнав это, мужчина обратился в Службу защиты прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ. Проверка подтвердила этот факт, однако, как указывалось, запросы сформировались в "результате технического сбоя", а не намеренно.Тем не менее в действиях банка усмотрели состав административного правонарушения. За это финансовую организацию оштрафовали на 30 тысяч рублей.Моральный вред мужчина оценил в 47,5 тысячи рублей. Суд посчитал, что права пострадавшего на охрану частной жизни были нарушены, но обязал банк выплатить мужчине пять тысяч рублей.
https://ria.ru/20210217/bank-1597887923.html
кемеровская область
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центральный банк рф (цб рф), кемеровская область, происшествия

Россиянин засудил банк за "любопытство"

12:23 24.02.2021 (обновлено: 13:23 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Житель Кемеровской области отсудил компенсацию у банка, который незаконно запрашивал его кредитную историю. Об этом сообщается на сайте Мариинского городского суда.
Отмечается, что финансовая организация без его согласия обращалась за информацией о нем в бюро кредитных историй более десяти раз с 2016 по 2019 год. Среди целей запросов — "просмотр счета", "кредитная карта", "потребительский кредит".
Узнав это, мужчина обратился в Службу защиты прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ. Проверка подтвердила этот факт, однако, как указывалось, запросы сформировались в "результате технического сбоя", а не намеренно.
Тем не менее в действиях банка усмотрели состав административного правонарушения. За это финансовую организацию оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Моральный вред мужчина оценил в 47,5 тысячи рублей. Суд посчитал, что права пострадавшего на охрану частной жизни были нарушены, но обязал банк выплатить мужчине пять тысяч рублей.
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Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Кемеровская областьПроисшествия
 
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