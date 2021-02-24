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На базе афганских вооруженных сил прогремел мощный взрыв
На базе афганских вооруженных сил прогремел мощный взрыв
Мощный взрыв произошел на базе вооруженных сил Афганистана, расположенной в провинции Газни, сообщили РИА Новости в местной администрации. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T18:11
2021-02-24T18:11
урузган
газни (провинция)
афганистан
талибан
в мире
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КАБУЛ, 24 фев - РИА Новости. Мощный взрыв произошел на базе вооруженных сил Афганистана, расположенной в провинции Газни, сообщили РИА Новости в местной администрации.Взрыв произошел на военной базе в районе Урузган. Согласно информации источника, взрывная волна была настолько сильной, что разрушила близлежащие дома. Местная администрация данные о жертвах не приводит.По словам очевидца, взрыв был подготовлен боевиками радикального движения "Талибан". Предположительно, они могли прокопать тоннель к базе и заложить там взрывчатые материалы.
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урузган, газни (провинция), афганистан, талибан, в мире

На базе афганских вооруженных сил прогремел мощный взрыв

18:11 24.02.2021
 
© РИА Новости / Андрей СоломоновУлица Герата, разрушенная в результате артобстрела экстремистами. Республика Афганистан
Улица Герата, разрушенная в результате артобстрела экстремистами. Республика Афганистан - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Андрей Соломонов
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КАБУЛ, 24 фев - РИА Новости. Мощный взрыв произошел на базе вооруженных сил Афганистана, расположенной в провинции Газни, сообщили РИА Новости в местной администрации.
Взрыв произошел на военной базе в районе Урузган. Согласно информации источника, взрывная волна была настолько сильной, что разрушила близлежащие дома. Местная администрация данные о жертвах не приводит.
По словам очевидца, взрыв был подготовлен боевиками радикального движения "Талибан". Предположительно, они могли прокопать тоннель к базе и заложить там взрывчатые материалы.
Американские военные на юго-востоке Афганистана - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
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