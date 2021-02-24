https://ria.ru/20210224/afganistan-1598823857.html

На базе афганских вооруженных сил прогремел мощный взрыв

На базе афганских вооруженных сил прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв произошел на базе вооруженных сил Афганистана, расположенной в провинции Газни, сообщили РИА Новости в местной администрации. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T18:11

2021-02-24T18:11

2021-02-24T18:11

урузган

газни (провинция)

афганистан

талибан

в мире

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КАБУЛ, 24 фев - РИА Новости. Мощный взрыв произошел на базе вооруженных сил Афганистана, расположенной в провинции Газни, сообщили РИА Новости в местной администрации.Взрыв произошел на военной базе в районе Урузган. Согласно информации источника, взрывная волна была настолько сильной, что разрушила близлежащие дома. Местная администрация данные о жертвах не приводит.По словам очевидца, взрыв был подготовлен боевиками радикального движения "Талибан". Предположительно, они могли прокопать тоннель к базе и заложить там взрывчатые материалы.

https://ria.ru/20210218/nato-1598074138.html

урузган

газни (провинция)

афганистан

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урузган, газни (провинция), афганистан, талибан, в мире