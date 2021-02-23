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Прокуратура проверит информацию об избиении осужденных в ИК-1 Ярославля
Прокуратура проверит информацию об избиении осужденных в ИК-1 Ярославля
Прокуратура Ярославской области начала проверку опубликованных в СМИ видео об избиении осужденных в колонии №1 Ярославля, сообщает надзорное ведомство. РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T16:04
2021-02-23T16:04
россия
евгений макаров
ярославская область
ярославль
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Прокуратура Ярославской области начала проверку опубликованных в СМИ видео об избиении осужденных в колонии №1 Ярославля, сообщает надзорное ведомство.Во вторник "Новая газета" опубликовала видео, где, как сообщается, сотрудники УФСИН в колонии №1 избивают двоих осужденных. Одного из них, полуобнаженного, они заставляют лечь на стол и избивают дубинками. По сведениям издания, этот осужденный уже отбыл срок и вышел на свободу. Во втором случае сотрудники колонии требуют от также полуобнаженного осужденного, чтобы он присел, тот говорит, что не может. Тогда его силой кладут на стол и избивают. Газета утверждает, что после побоев осужденный попал в больницу и вскоре скончался. На основании этих публикаций региональный СУСК возбудил уголовное дело."Прокуратура Ярославской области организовала проверку по материалам средств массовой информации о нарушении в 2016-2017 годах прав осужденных в исправительной колонии №1 территориального управления Федеральной службы исполнения наказаний России. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований уголовно-исполнительного законодательства в части соблюдения прав осужденных", - говорится в сообщении областной прокуратурыОтмечается, что ярославский прокурор по надзору за исполнением уголовных наказаний постановил направить материалы проверки в следственные органы для принятия процессуального решения. При наличии оснований будут приняты иные меры прокурорского реагирования, отмечает прокуратура.В июле 2018 года "Новая газета" опубликовала видео массового избиения сотрудниками УФСИН осужденного Евгения Макарова в колонии №1 Ярославля. По данным газеты и фонда "Общественный вердикт", который передал видео, инцидент произошел летом 2017 года. Он вызвал огромный общественный резонанс. Было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, задержаны 15 человек.Бывший замначальника оперативного отдела колонии №1 Ярославля Сергей Ефремов пошел на сделку со следствием и получил 4 года колонии общего режима. Позже перед судом предстали еще 13 бывших работников колонии. Рассмотрение уголовного дела в отношении еще одного обвиняемого, бывшего замначальника колонии №1 Ивана Калашникова, временно приостановлено из-за его тяжелого заболевания.
https://ria.ru/20210223/izbienie-1598665852.html
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россия
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россия, евгений макаров, ярославская область, ярославль, происшествия

Прокуратура проверит информацию об избиении осужденных в ИК-1 Ярославля

16:04 23.02.2021
 
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Прокуратура Ярославской области начала проверку опубликованных в СМИ видео об избиении осужденных в колонии №1 Ярославля, сообщает надзорное ведомство.
Во вторник "Новая газета" опубликовала видео, где, как сообщается, сотрудники УФСИН в колонии №1 избивают двоих осужденных. Одного из них, полуобнаженного, они заставляют лечь на стол и избивают дубинками. По сведениям издания, этот осужденный уже отбыл срок и вышел на свободу. Во втором случае сотрудники колонии требуют от также полуобнаженного осужденного, чтобы он присел, тот говорит, что не может. Тогда его силой кладут на стол и избивают. Газета утверждает, что после побоев осужденный попал в больницу и вскоре скончался. На основании этих публикаций региональный СУСК возбудил уголовное дело.
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"Прокуратура Ярославской области организовала проверку по материалам средств массовой информации о нарушении в 2016-2017 годах прав осужденных в исправительной колонии №1 территориального управления Федеральной службы исполнения наказаний России. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований уголовно-исполнительного законодательства в части соблюдения прав осужденных", - говорится в сообщении областной прокуратуры
Отмечается, что ярославский прокурор по надзору за исполнением уголовных наказаний постановил направить материалы проверки в следственные органы для принятия процессуального решения. При наличии оснований будут приняты иные меры прокурорского реагирования, отмечает прокуратура.
В июле 2018 года "Новая газета" опубликовала видео массового избиения сотрудниками УФСИН осужденного Евгения Макарова в колонии №1 Ярославля. По данным газеты и фонда "Общественный вердикт", который передал видео, инцидент произошел летом 2017 года. Он вызвал огромный общественный резонанс. Было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, задержаны 15 человек.
Бывший замначальника оперативного отдела колонии №1 Ярославля Сергей Ефремов пошел на сделку со следствием и получил 4 года колонии общего режима. Позже перед судом предстали еще 13 бывших работников колонии. Рассмотрение уголовного дела в отношении еще одного обвиняемого, бывшего замначальника колонии №1 Ивана Калашникова, временно приостановлено из-за его тяжелого заболевания.
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