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Назван "творящий чудеса" суперпродукт
Назван "творящий чудеса" суперпродукт
Турецкое издание Milliyet рассказало о полезных свойствах репчатого лука, назвав его с суперпродуктом, который "творит чудеса". РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T04:51
2021-02-23T04:51
здоровье
общество
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Турецкое издание Milliyet рассказало о полезных свойствах репчатого лука, назвав его с суперпродуктом, который "творит чудеса"."Богатый витаминами и питательными веществами, укрепляющими наше здоровье, репчатый лук — это суперпродукт, который при ежедневном употреблении творит чудеса!" – утверждает издание.Как пишет Milliyet, репчатый лук повышает плотность костей, о чем свидетельствуют результаты ряда исследований. Так, ежедневное употребление лука на протяжении месяца повышает плотность костей на пять процентов.Репчатый лук также снижает уровень холестерина, что уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и обеспечивает здоровье сердца, продолжает автор материала. Кроме того, употребление этого овоща улучшает пищеварение. "Вдобавок к этому данный продукт также способствует образованию "полезных бактерий" в кишечнике, что также положительно отражается на процессе пищеварения", - поясняет издание.Репчатый лук имеет такое полезное свойство, как предотвращение повреждения клеток организма благодаря содержанию 25 различных антиоксидантов.Также данный овощ, убивая вредные бактерии во рту, естественным образом обеспечивает гигиену ротовой полости. "Его антимикробные свойства способствуют укреплению зубов. Лук также содержит "кверцетин" — вещество, которое борется с катарактой и очень полезно для глаз", - пишет Milliyet.Как отмечает автор статьи, исследования выявили способность репчатого лука улучшать качество сна. "В луке содержатся волокна, которые поддерживают здоровье кишечника и в то же время снимают стресс", - отмечает он.Помимо вышеуказанных полезных свойств, этот овощ также помогает бороться с возрастными изменениями. "Богатый витаминами A, C и E, репчатый лук поможет вам стать обладателем желанной сияющей, идеальной кожи. Некоторые растения имеют способность быстро излечивать повреждения кожного покрова, и репчатый лук — одно из них", - говорится в статье.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210220/myasnikov-1598312566.html
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здоровье, общество

Назван "творящий чудеса" суперпродукт

04:51 23.02.2021
 
© Depositphotos / karandaevИнтервальное голодание
Интервальное голодание - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© Depositphotos / karandaev
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Турецкое издание Milliyet рассказало о полезных свойствах репчатого лука, назвав его с суперпродуктом, который "творит чудеса".
"Богатый витаминами и питательными веществами, укрепляющими наше здоровье, репчатый лук — это суперпродукт, который при ежедневном употреблении творит чудеса!" – утверждает издание.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 12:32
Мясников назвал самый полезный продукт
Как пишет Milliyet, репчатый лук повышает плотность костей, о чем свидетельствуют результаты ряда исследований. Так, ежедневное употребление лука на протяжении месяца повышает плотность костей на пять процентов.
Репчатый лук также снижает уровень холестерина, что уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и обеспечивает здоровье сердца, продолжает автор материала.
Кроме того, употребление этого овоща улучшает пищеварение. "Вдобавок к этому данный продукт также способствует образованию "полезных бактерий" в кишечнике, что также положительно отражается на процессе пищеварения", - поясняет издание.
Репчатый лук имеет такое полезное свойство, как предотвращение повреждения клеток организма благодаря содержанию 25 различных антиоксидантов.
Также данный овощ, убивая вредные бактерии во рту, естественным образом обеспечивает гигиену ротовой полости. "Его антимикробные свойства способствуют укреплению зубов. Лук также содержит "кверцетин" — вещество, которое борется с катарактой и очень полезно для глаз", - пишет Milliyet.
Как отмечает автор статьи, исследования выявили способность репчатого лука улучшать качество сна. "В луке содержатся волокна, которые поддерживают здоровье кишечника и в то же время снимают стресс", - отмечает он.
Помимо вышеуказанных полезных свойств, этот овощ также помогает бороться с возрастными изменениями. "Богатый витаминами A, C и E, репчатый лук поможет вам стать обладателем желанной сияющей, идеальной кожи. Некоторые растения имеют способность быстро излечивать повреждения кожного покрова, и репчатый лук — одно из них", - говорится в статье.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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