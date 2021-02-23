https://ria.ru/20210223/sneg-1598626681.html

В соцсетях предположили, что за снегопадами в Техасе стоят власти США

В соцсетях предположили, что за снегопадами в Техасе стоят власти США

Пользователи социальных сетей, в том числе TikTok и Facebook, распространяют видео с так называемыми теориями заговора о том, что снег в американском штате... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T07:00

2021-02-23T07:00

2021-02-23T11:27

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Пользователи социальных сетей, в том числе TikTok и Facebook, распространяют видео с так называемыми теориями заговора о том, что снег в американском штате Техас, который накрыли аномальные холода, ненастоящий, за искусственными снегопадами, по их мнению, стоит правительство США, сообщает издание Business Insider.Огромную популярность в последние дни получили видео, где авторы пытаются растопить снег с помощью горящей спички, зажигалки или фена. Многие заявляют, что снег не тает, а иногда даже почти горит, из-за чего пользователи пишут о "поддельном снеге". Издание, однако, отмечает, что при поднесении огня к снегу он обычно не тает, а из твердого состояния в сформированном снежке переходит сразу в газообразное, минуя стадию плавления.Многие пользователи TikTok решили обвинить в "отправке ненастоящего снега" в Техас президента страны Джо Байдена или миллиардера и основателя компании Microsoft Билла Гейтса, который недавно объявил о намерении бороться с изменением климата.Отмечается, что дезинформация о "ненастоящем снеге" была одним из основных поисковых запросов в социальных сетях при поиске контента о непогоде в Техасе. Подобные видео набирают сотни тысяч просмотров, а хэштег #правительственныйснег (governmentsnow) просматривали уже более миллиона раз.Необычно холодная и снежная погода охватила ряд регионов США, жертвами холодов стали по меньшей мере 58 человек. В числе наиболее пострадавших штатов оказался Техас.Президент США Джо Байден направил в штат помощь в виде предметов первой необходимости, в том числе еду, воду, 60 генераторов и одеяла. Президент также санкционировал объявления чрезвычайного положения в нескольких штатах, включая Техас.

https://radiosputnik.ria.ru/20210219/1598214889.html

сша

техас

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сша, техас, в мире