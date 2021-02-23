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Boeing 757 совершил аварийную посадку в Солт-Лейк-Сити
Boeing 757 совершил аварийную посадку в Солт-Лейк-Сити
Самолет Boeing 757-200 одной из крупнейших американских авиакомпаний Delta Air Lines совершил аварийную посадку в аэропорту города Солт-Лейк-Сити, по имеющимся... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T05:24
2021-02-23T05:24
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Самолет Boeing 757-200 одной из крупнейших американских авиакомпаний Delta Air Lines совершил аварийную посадку в аэропорту города Солт-Лейк-Сити, по имеющимся данным, никто не пострадал, сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) телепрограмме канала WGN.Отмечается, что авиалайнер совершил вынужденную посадку из-за неполадок с левым двигателем. Предположительно, он направлялся из Атланты в Сиэтл.Ведомство проведет проверку произошедшего.В минувшую субботу из-за неисправности двигателя обломки обшивки пассажирского Boeing 777 United Airlines упали в жилом районе около американского города Денвер (Колорадо), самолет благополучно вернулся в Денвер вскоре после вылета. Информации о пострадавших на борту или в результате падения обломков нет.
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солт-лейк-сити, сша, в мире

Boeing 757 совершил аварийную посадку в Солт-Лейк-Сити

05:24 23.02.2021
 
CC BY-SA 2.0 / Bill Abbott / Delta Airlines Boeing 757 -200Самолет Boeing 757-200 авиакомпании Delta Airlines
Самолет Boeing 757-200 авиакомпании Delta Airlines - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
CC BY-SA 2.0 / Bill Abbott / Delta Airlines Boeing 757 -200
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Самолет Boeing 757-200 одной из крупнейших американских авиакомпаний Delta Air Lines совершил аварийную посадку в аэропорту города Солт-Лейк-Сити, по имеющимся данным, никто не пострадал, сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) телепрограмме канала WGN.
Отмечается, что авиалайнер совершил вынужденную посадку из-за неполадок с левым двигателем. Предположительно, он направлялся из Атланты в Сиэтл.
"Boeing 757-200 компании Delta Air Lines сменил курс на международный аэропорт Солт-Лейк-Сити и успешно приземлился в понедельник утром после проблем с левым двигателем", - заявили в FAA.
Ведомство проведет проверку произошедшего.
В минувшую субботу из-за неисправности двигателя обломки обшивки пассажирского Boeing 777 United Airlines упали в жилом районе около американского города Денвер (Колорадо), самолет благополучно вернулся в Денвер вскоре после вылета. Информации о пострадавших на борту или в результате падения обломков нет.
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Солт-Лейк-СитиСШАВ мире
 
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