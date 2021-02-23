https://ria.ru/20210223/samolet-1598625591.html

Boeing 757 совершил аварийную посадку в Солт-Лейк-Сити

Boeing 757 совершил аварийную посадку в Солт-Лейк-Сити

Самолет Boeing 757-200 одной из крупнейших американских авиакомпаний Delta Air Lines совершил аварийную посадку в аэропорту города Солт-Лейк-Сити, по имеющимся... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T05:24

2021-02-23T05:24

2021-02-23T05:24

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Самолет Boeing 757-200 одной из крупнейших американских авиакомпаний Delta Air Lines совершил аварийную посадку в аэропорту города Солт-Лейк-Сити, по имеющимся данным, никто не пострадал, сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) телепрограмме канала WGN.Отмечается, что авиалайнер совершил вынужденную посадку из-за неполадок с левым двигателем. Предположительно, он направлялся из Атланты в Сиэтл.Ведомство проведет проверку произошедшего.В минувшую субботу из-за неисправности двигателя обломки обшивки пассажирского Boeing 777 United Airlines упали в жилом районе около американского города Денвер (Колорадо), самолет благополучно вернулся в Денвер вскоре после вылета. Информации о пострадавших на борту или в результате падения обломков нет.

https://ria.ru/20210123/vertolet-1594245915.html

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солт-лейк-сити, сша, в мире