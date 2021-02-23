https://ria.ru/20210223/saakashvili-1598659452.html

В Грузии проходит акция протеста после задержания главы партии Саакашвили

В Грузии проходит акция протеста после задержания главы партии Саакашвили

Сотни представителей грузинских оппозиционных партий и их сторонники проводят акцию протеста возле здания государственной канцелярии в Тбилиси после того, как... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T14:52

2021-02-23T14:52

2021-02-23T17:48

мвд грузии

михаил саакашвили

грузия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/17/1598663342_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_c9f0b0e3f4cb33f965d33d9032a7fa71.jpg

ТБИЛИСИ, 23 фев — РИА Новости. Сотни представителей грузинских оппозиционных партий и их сторонники проводят акцию протеста возле здания государственной канцелярии в Тбилиси после того, как спецназ задержал председателя самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелию, передает корреспондент РИА Новости."Мы не сдадимся и будем бороться до конца за Нику, за оппозицию, за свободу и независимость. Никто не вернет нас в прошлое", — сказала оппозиционер Хатия Деканоидзе.Протестующие собрались после того, как спецназ задержал Мелию в офисе партии, применив перцовый газ.Восемнадцатого февраля премьер Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за разногласий с командой по вопросу Мелии. Он считал неприемлемым задержание оппозиционера, которое, по его словам, может вызвать эскалацию и так напряженной политической ситуации в стране. МВД Грузии приостановило процесс задержания Мелии после отставки премьера. На место Гахарии политсовет правящей партии "Грузинская мечта" выдвинул кандидатуру министра обороны Ираклия Гарибашвили, он был назначен на пост премьера поздно вечером в понедельник.

https://radiosputnik.ria.ru/20210223/gruziya-1598657319.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры протеста в Грузии после задержания Ники Мелии Грузинская оппозиция начала акцию протеста после задержания Ники Мелии 2021-02-23T14:52 true PT0M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд грузии, михаил саакашвили, грузия, в мире