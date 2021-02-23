https://ria.ru/20210223/rak-1598621951.html

Названы пять часто игнорируемых симптомов рака

Названы пять часто игнорируемых симптомов рака

Симптомы рака, как правило, достаточно трудно обнаружить на ранних стадиях – некоторые из самых распространенных признаков онкологического заболевания не... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T01:34

2021-02-23T01:34

2021-02-23T01:34

наука

рак

весь мир

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Симптомы рака, как правило, достаточно трудно обнаружить на ранних стадиях – некоторые из самых распространенных признаков онкологического заболевания не вызывают недомогание. Из-за этого, как пишет Express, их часто игнорируют.Врачи, опрошенные изданием, назвали пять неожиданных признаков возникающей опухоли, на которые подавляющее большинство людей не обращают внимания.В их числе – трудности с глотанием, которые могут свидетельствовать о раке пищевода, отвисшие веки, сигнализирующие о возникновении опухоли в легких и охриплость, указывающая на рак гортани.Специалисты также рекомендуют обратиться за медицинской консультацией в случае непроходящего вздутия живота, так как это может быть симптомом рака яичников. Кроме того, следует обращать внимание на изменение цвета мочи: темно-коричневая моча указывает на рак поджелудочной железы, тогда как моча с красным оттенком может быть вызвана раком почек, мочевого пузыря или простаты.Ранее российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что образование тромбов может свидетельствовать о наличии онкологических заболеваний. По его словам, при возникновении тромба пациенту следует пройти полное обследование, чтобы медики смогли как можно точнее определить причину его появления, а также исключить другие опасные состояния.

https://ria.ru/20201011/limfouzly-1579240919.html

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