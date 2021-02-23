Шойгу поздравил ветеранов и военных с Днем защитника Отечества
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил ветеранов и действующих военных с Днем защитника Отечества, он отметил, что этот праздник олицетворяет героические страницы ратной летописи России.
"Праздник по праву является всенародным и олицетворяет собой героические страницы ратной летописи нашей страны ... В этот день мы чествуем всех, кто служил и служит, кто воевал за свободу и независимость Родины, преклоняем голову перед памятью тех, кто не вернулся с полей сражений. Особых слов благодарности и уважения заслуживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, поколение победителей, спасших страну и мир от нацизма", - говорится в поздравительном приказе Шойгу.
Министр добавил, что бессмертный подвиг ветеранов всегда будет примером самоотверженности, мужества и беззаветного служения стране.
Шойгу добавил, что российские военные беспрерывно совершенствуют свою профподготовку, осваивают современную технику, решают важные задачи по укреплению обороноспособности страны и защите ее национальных интересов.