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Шойгу поздравил ветеранов и военных с Днем защитника Отечества
Шойгу поздравил ветеранов и военных с Днем защитника Отечества
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил ветеранов и действующих военных с Днем защитника Отечества, он отметил, что этот праздник олицетворяет героические... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T00:58
2021-02-23T00:58
россия
день защитника отечества
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил ветеранов и действующих военных с Днем защитника Отечества, он отметил, что этот праздник олицетворяет героические страницы ратной летописи России.Министр добавил, что бессмертный подвиг ветеранов всегда будет примером самоотверженности, мужества и беззаветного служения стране.Шойгу добавил, что российские военные беспрерывно совершенствуют свою профподготовку, осваивают современную технику, решают важные задачи по укреплению обороноспособности страны и защите ее национальных интересов.
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россия, день защитника отечества, сергей шойгу, безопасность

Шойгу поздравил ветеранов и военных с Днем защитника Отечества

00:58 23.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил ветеранов и действующих военных с Днем защитника Отечества, он отметил, что этот праздник олицетворяет героические страницы ратной летописи России.
"Праздник по праву является всенародным и олицетворяет собой героические страницы ратной летописи нашей страны ... В этот день мы чествуем всех, кто служил и служит, кто воевал за свободу и независимость Родины, преклоняем голову перед памятью тех, кто не вернулся с полей сражений. Особых слов благодарности и уважения заслуживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, поколение победителей, спасших страну и мир от нацизма", - говорится в поздравительном приказе Шойгу.
Министр добавил, что бессмертный подвиг ветеранов всегда будет примером самоотверженности, мужества и беззаветного служения стране.
Шойгу добавил, что российские военные беспрерывно совершенствуют свою профподготовку, осваивают современную технику, решают важные задачи по укреплению обороноспособности страны и защите ее национальных интересов.
“Помним подвиги российского воинства” – Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
00:09
Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
 
РоссияДень защитника ОтечестваСергей ШойгуБезопасность
 
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