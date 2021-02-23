Шойгу поздравил ветеранов и военных с Днем защитника Отечества

"Праздник по праву является всенародным и олицетворяет собой героические страницы ратной летописи нашей страны ... В этот день мы чествуем всех, кто служил и служит, кто воевал за свободу и независимость Родины, преклоняем голову перед памятью тех, кто не вернулся с полей сражений. Особых слов благодарности и уважения заслуживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, поколение победителей, спасших страну и мир от нацизма", - говорится в поздравительном приказе Шойгу.