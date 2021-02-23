Лавров поздравил ветерана Артеменко с Днем защитника Отечества
19:41 23.02.2021 (обновлено: 21:50 23.02.2021)
© RTВетеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко
© RT
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров направил поздравление с 23 Февраля ветерану Великой Отечественной войны Игнату Артеменко, рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.
"Сегодня Игнату Сергеевичу привезли поздравление от Сергея Лаврова. Подпись там одна, а с ней — много пылающих сердец, не сдающихся и не предающих память", — написала она в Facebook.
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"От себя могу сказать, что за Игната Сергеевича Артеменко мы горой. Понимаю, что праздник. Но именно 23 февраля, в День защитника Отечества хочу сказать в защиту Защитников. На его месте сегодня может оказаться любой фронтовик, партизан, работник тыла, блокадник. А вот на его место во время войны, как мы поняли, не каждый бы вызвался пойти Родину защищать", — отметила Захарова.
Позже в аккаунте МИД РФ в Facebook был выложен текст поздравления.
"Ваш жизненный путь — свидетельство беззаветного служения Родине. Вы внесли личный вклад в разгром немецко-фашистских оккупантов, участвовали в освобождении Европы от ужасов коричневой чумы. В послевоенные годы плодотворно служили в рядах военно-воздушных сил, всемерно способствуя укреплению обороноспособности страны. Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа и всего самого доброго. Хотел бы Вас заверить, что МИД России продолжит делать максимум для сбережения доброго имени солдат-победителей", - написал Лавров.
За клевету на ветерана Артеменко суд оштрафовал Алексея Навального на 850 тысяч рублей. Кроме того, он осужден на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Новый приговор не отразится на сроке его заключения, поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.
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