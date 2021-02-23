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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210223/pandemiya-1598687380.html
ВОЗ назвала сроки завершения пандемии коронавируса
ВОЗ назвала сроки завершения пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса завершится в начале следующего года. С таким прогнозом выступил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T20:44
2021-02-23T20:44
распространение коронавируса
ханс клюге
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
в мире
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Пандемия коронавируса завершится в начале следующего года. С таким прогнозом выступил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. "Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться", — цитирует чиновника датский телеканал DR.Клюге подчеркнул, что вирус не исчезнет из человеческой популяции, но к обозначенному сроку отпадет потребность в ограничениях. При этом он отметил, что это только прогноз, так как пока никто не может точно сказать, как будет развиваться ситуация. В середине февраля представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что третья волна коронавируса возможна, если люди "не будут осторожны". Она подчеркнула, что о завершении пандемии можно будет говорить тогда, когда число заболевших во всех регионах мира окажется ниже эпидемиологического порога, а нагрузка на здравоохранение из-за коронавируса не будет мешать его нормальной работе.Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, в свою очередь, призвал не откладывать вакцинацию, так как из-за мутаций и появления новых штаммов существующие вакцины могут оказаться бесполезными. Коронавирусом в мире заражены более 111 миллионов человек, почти 2,5 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.
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ханс клюге, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, в мире

ВОЗ назвала сроки завершения пандемии коронавируса

20:44 23.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках на одной из станций Московского метрополитена
Пассажиры в защитных масках на одной из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Пандемия коронавируса завершится в начале следующего года. С таким прогнозом выступил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
"Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться", — цитирует чиновника датский телеканал DR.
Клюге подчеркнул, что вирус не исчезнет из человеческой популяции, но к обозначенному сроку отпадет потребность в ограничениях. При этом он отметил, что это только прогноз, так как пока никто не может точно сказать, как будет развиваться ситуация.
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В середине февраля представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что третья волна коронавируса возможна, если люди "не будут осторожны". Она подчеркнула, что о завершении пандемии можно будет говорить тогда, когда число заболевших во всех регионах мира окажется ниже эпидемиологического порога, а нагрузка на здравоохранение из-за коронавируса не будет мешать его нормальной работе.
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, в свою очередь, призвал не откладывать вакцинацию, так как из-за мутаций и появления новых штаммов существующие вакцины могут оказаться бесполезными.
Коронавирусом в мире заражены более 111 миллионов человек, почти 2,5 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.
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Распространение коронавирусаХанс КлюгеКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗВ мире
 
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