https://ria.ru/20210223/koronavirus-1598640326.html
В России за сутки выписали 12 956 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 12 956 человек после COVID-19
Почти 13 тысяч человек выписаны в России за сутки после COVID-19, за все время их число составило 3 739 344 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T11:06
2021-02-23T11:06
2021-02-23T11:06
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Почти 13 тысяч человек выписаны в России за сутки после COVID-19, за все время их число составило 3 739 344 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 12 956 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 739 344". - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге - 1723, Москве - 1364, Подмосковье - 502.
https://ria.ru/20210223/kovid-1598373061.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург