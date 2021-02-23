https://ria.ru/20210223/koronavirus-1598640326.html

В России за сутки выписали 12 956 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 12 956 человек после COVID-19

Почти 13 тысяч человек выписаны в России за сутки после COVID-19, за все время их число составило 3 739 344 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T11:06

2021-02-23T11:06

2021-02-23T11:06

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594547052_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_09e60d9e290fed5f7decf0a544f166f5.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Почти 13 тысяч человек выписаны в России за сутки после COVID-19, за все время их число составило 3 739 344 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 12 956 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 739 344". - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге - 1723, Москве - 1364, Подмосковье - 502.

https://ria.ru/20210223/kovid-1598373061.html

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург