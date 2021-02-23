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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210223/koronavirus-1598640326.html
В России за сутки выписали 12 956 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 12 956 человек после COVID-19
Почти 13 тысяч человек выписаны в России за сутки после COVID-19, за все время их число составило 3 739 344 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T11:06
2021-02-23T11:06
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Почти 13 тысяч человек выписаны в России за сутки после COVID-19, за все время их число составило 3 739 344 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 12 956 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 739 344". - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге - 1723, Москве - 1364, Подмосковье - 502.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург

В России за сутки выписали 12 956 человек после COVID-19

11:06 23.02.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в коридоре больницы для больных коронавирусом в родильном доме №2
Медицинский сотрудник в коридоре больницы для больных коронавирусом в родильном доме №2 - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Почти 13 тысяч человек выписаны в России за сутки после COVID-19, за все время их число составило 3 739 344 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 12 956 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 739 344". - говорится в сообщении.
В частности, в Санкт-Петербурге - 1723, Москве - 1364, Подмосковье - 502.
Медицинский работник и пациент c COVID-19 в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-Петербург
 
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