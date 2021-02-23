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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210223/koronavirus-1598620712.html
Число умерших в США от COVID-19 превысило 500 тысяч человек
Число умерших в США от COVID-19 превысило 500 тысяч человек
Число смертей от коронавируса в США превысило полмиллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T00:50
2021-02-23T01:05
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Число смертей от коронавируса в США превысило полмиллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По состоянию на 0.40 мск в Соединенных Штатах скончался 500 071 пациент с подтвержденным COVID-19, что делает их лидером по числу смертей среди всех стран. Общее число случаев заражения коронавирусом в США превышает 28 миллионов.По подсчетам The New York Times, число умерших от COVID-19 американцев уже превысило боевые потери страны во Вьетнамской войне, а также в Первой и Второй мировых войнах. Согласно данным Министерства по делам ветеранов, в результате трех этих конфликтов погибли 392,3 тысячи американцев.Кроме того, по информации Университета Джонса Хопкинса, США оказались наиболее подвержены пандемии. Максимальный суточный прирост заболевших зафиксировали 2 января — тогда выявили почти 300 тысяч инфицированных.Президент США Джо Байден в понедельник объявил траур в память о 500 тысячах американцев, умерших от коронавируса. Флаги по всей стране будут приспущены на протяжении пяти дней.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В тройку стран с самым большим количеством летальных исходов от COVID-19, помимо США, также входят Бразилия (246,5 тысячи пациентов) и Мексика (180,1 тысячи). В России коронавирус стал причиной смерти 83,6 тысячи человек.
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коронавирус covid-19, сша, в мире

Число умерших в США от COVID-19 превысило 500 тысяч человек

00:50 23.02.2021 (обновлено: 01:05 23.02.2021)
 
© AP Photo / Jae C. HongПациент лежит на кровати в отделении COVID-19 в Медицинском центре Святого Креста Провиденса в районе Мишн-Хиллз в Лос-Анджелесе
Пациент лежит на кровати в отделении COVID-19 в Медицинском центре Святого Креста Провиденса в районе Мишн-Хиллз в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Число смертей от коронавируса в США превысило полмиллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По состоянию на 0.40 мск в Соединенных Штатах скончался 500 071 пациент с подтвержденным COVID-19, что делает их лидером по числу смертей среди всех стран. Общее число случаев заражения коронавирусом в США превышает 28 миллионов.
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По подсчетам The New York Times, число умерших от COVID-19 американцев уже превысило боевые потери страны во Вьетнамской войне, а также в Первой и Второй мировых войнах. Согласно данным Министерства по делам ветеранов, в результате трех этих конфликтов погибли 392,3 тысячи американцев.
Кроме того, по информации Университета Джонса Хопкинса, США оказались наиболее подвержены пандемии. Максимальный суточный прирост заболевших зафиксировали 2 января — тогда выявили почти 300 тысяч инфицированных.
Президент США Джо Байден в понедельник объявил траур в память о 500 тысячах американцев, умерших от коронавируса. Флаги по всей стране будут приспущены на протяжении пяти дней.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
В тройку стран с самым большим количеством летальных исходов от COVID-19, помимо США, также входят Бразилия (246,5 тысячи пациентов) и Мексика (180,1 тысячи). В России коронавирус стал причиной смерти 83,6 тысячи человек.
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