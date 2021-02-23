https://ria.ru/20210223/koronavirus-1598620712.html

Число умерших в США от COVID-19 превысило 500 тысяч человек

Число умерших в США от COVID-19 превысило 500 тысяч человек

Число смертей от коронавируса в США превысило полмиллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T00:50

2021-02-23T00:50

2021-02-23T01:05

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592473180_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_252e7b16e04a59151f413878fca47087.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Число смертей от коронавируса в США превысило полмиллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По состоянию на 0.40 мск в Соединенных Штатах скончался 500 071 пациент с подтвержденным COVID-19, что делает их лидером по числу смертей среди всех стран. Общее число случаев заражения коронавирусом в США превышает 28 миллионов.По подсчетам The New York Times, число умерших от COVID-19 американцев уже превысило боевые потери страны во Вьетнамской войне, а также в Первой и Второй мировых войнах. Согласно данным Министерства по делам ветеранов, в результате трех этих конфликтов погибли 392,3 тысячи американцев.Кроме того, по информации Университета Джонса Хопкинса, США оказались наиболее подвержены пандемии. Максимальный суточный прирост заболевших зафиксировали 2 января — тогда выявили почти 300 тысяч инфицированных.Президент США Джо Байден в понедельник объявил траур в память о 500 тысячах американцев, умерших от коронавируса. Флаги по всей стране будут приспущены на протяжении пяти дней.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В тройку стран с самым большим количеством летальных исходов от COVID-19, помимо США, также входят Бразилия (246,5 тысячи пациентов) и Мексика (180,1 тысячи). В России коронавирус стал причиной смерти 83,6 тысячи человек.

https://ria.ru/20210219/pandemiya-1598251374.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша, в мире