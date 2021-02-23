https://ria.ru/20210223/kennedi-1598695324.html

Бывший глава ЦРУ обвинил Хрущева в убийстве Кеннеди

Бывший глава ЦРУ обвинил Хрущева в убийстве Кеннеди

Бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси обвинил первого секретаря ЦК Коммунистической партии СССР Никиту Хрущева в смерти 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T23:08

2021-02-23T23:08

2021-02-23T23:21

никита хрущев

джон кеннеди (политик)

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси обвинил первого секретаря ЦК Коммунистической партии СССР Никиту Хрущева в смерти 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом пишет New York Post со ссылкой на совместную книгу Вулси и генерал-лейтенанта внешней разведки коммунистической Румынии Иона Пачепы "Операция"Дракон": секретная война Кремля против Америки".По мнению авторов, убивший Кеннеди Ли Харви Освальд был сотрудником КГБ. СССР якобы завербовал мужчину в 1957 году, когда он служил в ВМС США в Японии. После выполнения ряда секретных миссий, Хрущев "лично приказал" американцу расправиться с президентом Соединенных Штатов.Однако позже советские власти "передумали" убивать Кеннеди, и Освальду сказали отказаться от этого плана. Но он "питал слепую любовь к СССР" и не подчинился приказу, утверждают авторы.В книге при этом уточняется, что все доказательства этих утверждений содержатся в 26-томном отчете комиссии Уоррена, но он настолько "зашифрован", что никто до сих пор не понял, что там написано.Одного из популярнейших президентов США Джона Кеннеди убили 22 ноября 1963 года. Когда кортеж главы государства следовал по улицам Далласа, в него выстрелили несколько раз. По подозрению в убийстве полиция арестовала Ли Харви Освальда. Через несколько дней его застрелил в полицейском участке житель Далласа Джек Руби. Он скончался от рака легких в 1967 году.

https://radiosputnik.ria.ru/20201122/1585739288.html

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никита хрущев, джон кеннеди (политик), даллас, сша, в мире