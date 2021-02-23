Бывший глава ЦРУ обвинил Хрущева в убийстве Кеннеди
23:08 23.02.2021 (обновлено: 23:21 23.02.2021)
© AP PhotoЛи Харви Освальд в полицейском участке в Далласе после допросов. 23 ноября 1963
© AP Photo
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси обвинил первого секретаря ЦК Коммунистической партии СССР Никиту Хрущева в смерти 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом пишет New York Post со ссылкой на совместную книгу Вулси и генерал-лейтенанта внешней разведки коммунистической Румынии Иона Пачепы "Операция"Дракон": секретная война Кремля против Америки".
"Хотя Освальд хотел остаться в Советском Союзе, его в конце концов убедили вернуться в США, чтобы убить Кеннеди, которого Хрущев презирал. Освальда… женили на девушке из СССР и отправили обратно в Штаты в июне 1962 года", — утверждается в книге.
Однако позже советские власти "передумали" убивать Кеннеди, и Освальду сказали отказаться от этого плана. Но он "питал слепую любовь к СССР" и не подчинился приказу, утверждают авторы.
В книге при этом уточняется, что все доказательства этих утверждений содержатся в 26-томном отчете комиссии Уоррена, но он настолько "зашифрован", что никто до сих пор не понял, что там написано.
22 ноября 2020, 03:46День в историиКто убил Кеннеди?
Одного из популярнейших президентов США Джона Кеннеди убили 22 ноября 1963 года. Когда кортеж главы государства следовал по улицам Далласа, в него выстрелили несколько раз. По подозрению в убийстве полиция арестовала Ли Харви Освальда. Через несколько дней его застрелил в полицейском участке житель Далласа Джек Руби. Он скончался от рака легких в 1967 году.