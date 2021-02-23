https://ria.ru/20210223/gruziya-1598636220.html

В Тбилиси во время операции по аресту Мелии задержали более 20 человек

В Тбилиси во время операции по аресту Мелии задержали более 20 человек

Сотрудники полиции Грузии задержали более 20 человек в ходе спецоперации по аресту председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ники... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T10:18

2021-02-23T10:18

2021-02-23T10:18

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ТБИЛИСИ, 23 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции Грузии задержали более 20 человек в ходе спецоперации по аресту председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ники Мелии, передает телекомпания Sputnik Грузия.Во вторник утром грузинский спецназ применил слезоточивый газ в офисе ЕНД и задержал ее председателя Мелию. Грузинский Первый канал информировал, что задержаны более 10 протестующих у офиса партии.Стало известно, что за неподчинение полиции в ходе спецоперации был задержан 21 человек, сообщает издание.Мелия, возглавляющий партию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, обвиняется в организации штурма парламента Грузии в ходе антироссийских акций летом 2019 года в Тбилиси, которые начались после визита в страну российского депутата Сергея Гаврилова. Суд изначально освободил его под залог с условием ношения электронного браслета, но позже оппозиционер его демонстративно снял, за что ему избрали новый залог. Мелия отказался выплачивать денежный залог, после чего парламент лишил его депутатской неприкосновенности, тем самым разрешив арест. После решения суда об аресте, вынесенного 17 февраля, Мелия заперся в офисе своей партии, снаружи его охраняли другие оппозиционеры, которые утверждали, что не выдадут Мелию полиции.В минувший четверг премьер Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за разногласий с командой по вопросу Мелии. Он считал неприемлемым задержание оппозиционера, которое, по его словам, может вызвать эскалацию и так напряженной политической ситуации в стране. МВД Грузии приостановило процесс задержания Мелии после отставки премьера. На место Гахарии политсовет правящей партии "Грузинская мечта" выдвинул кандидатуру министра обороны Ираклия Гарибашвили, он был назначен на пост премьера поздно вечером в понедельник.Все новости Грузии читайте на сайте Sputnik Грузия >>

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ника мелия, sputnik грузия, ираклий гарибашвили, единое национальное движение, мвд грузии, сергей гаврилов, михаил саакашвили, тбилиси, грузия, в мире