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В ДНР призвали председателя ОБСЕ посетить Донбасс
В ДНР призвали председателя ОБСЕ посетить Донбасс
Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики призвала председателя миссии ОБСЕ Анн Линде посетить Донбасс для оценки соблюдения украинскими РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T13:44
2021-02-23T13:44
анн линде (мид швеции)
смм обсе
обсе
луганская народная республика
донецкая народная республика
оон
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики призвала председателя миссии ОБСЕ Анн Линде посетить Донбасс для оценки соблюдения украинскими силовиками действующего перемирия.Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики утром во вторник из минометов обстреляли поселок Старомихайловка на западе Донецка, повреждено два дома."Мы призываем председателя СММ ОБСЕ Линде посетить Донецкую народную республику для объективной оценки соблюдения перемирия Украиной и оказать давление на военно-политическое руководство с целью выполнения минских договоренностей, письменно потребовав от украинской стороны провести детальные разбирательства по факту открытия огня", - сказал журналистам представитель Народной милиции.Он призвал ОБСЕ обратить внимание "на умышленное грубое нарушение Украиной действующих договоренностей, демонстрирующих отсутствие стремления Киева к мирному завершению гражданской войны на Донбассе".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210223/donetsk-1598648643.html
https://ria.ru/20210223/donbass-1598618742.html
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анн линде (мид швеции), смм обсе, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире

В ДНР призвали председателя ОБСЕ посетить Донбасс

13:44 23.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Швеции Анн Линде во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики призвала председателя миссии ОБСЕ Анн Линде посетить Донбасс для оценки соблюдения украинскими силовиками действующего перемирия.
Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики утром во вторник из минометов обстреляли поселок Старомихайловка на западе Донецка, повреждено два дома.
Военнослужащий ДНР в поселке Ясное Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
Вчера, 12:32
При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждено два дома, заявили в ДНР
"Мы призываем председателя СММ ОБСЕ Линде посетить Донецкую народную республику для объективной оценки соблюдения перемирия Украиной и оказать давление на военно-политическое руководство с целью выполнения минских договоренностей, письменно потребовав от украинской стороны провести детальные разбирательства по факту открытия огня", - сказал журналистам представитель Народной милиции.
Он призвал ОБСЕ обратить внимание "на умышленное грубое нарушение Украиной действующих договоренностей, демонстрирующих отсутствие стремления Киева к мирному завершению гражданской войны на Донбассе".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
Вчера, 00:20
В ДНР заявили, что могут адекватно ответить на обстрелы со стороны ВСУ
 
Анн Линде (МИД Швеции)СММ ОБСЕОБСЕЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНУкраинаВ мире
 
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