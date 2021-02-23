https://ria.ru/20210223/donbass-1598654901.html

В ДНР призвали председателя ОБСЕ посетить Донбасс

В ДНР призвали председателя ОБСЕ посетить Донбасс

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики призвала председателя миссии ОБСЕ Анн Линде посетить Донбасс для оценки соблюдения украинскими РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T13:44

2021-02-23T13:44

2021-02-23T13:44

анн линде (мид швеции)

смм обсе

обсе

луганская народная республика

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оон

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в мире

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ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики призвала председателя миссии ОБСЕ Анн Линде посетить Донбасс для оценки соблюдения украинскими силовиками действующего перемирия.Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики утром во вторник из минометов обстреляли поселок Старомихайловка на западе Донецка, повреждено два дома."Мы призываем председателя СММ ОБСЕ Линде посетить Донецкую народную республику для объективной оценки соблюдения перемирия Украиной и оказать давление на военно-политическое руководство с целью выполнения минских договоренностей, письменно потребовав от украинской стороны провести детальные разбирательства по факту открытия огня", - сказал журналистам представитель Народной милиции.Он призвал ОБСЕ обратить внимание "на умышленное грубое нарушение Украиной действующих договоренностей, демонстрирующих отсутствие стремления Киева к мирному завершению гражданской войны на Донбассе".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210223/donetsk-1598648643.html

https://ria.ru/20210223/donbass-1598618742.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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анн линде (мид швеции), смм обсе, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире