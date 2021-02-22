https://ria.ru/20210222/zhirinovskiy-1598522770.html

Жириновский объяснил свою идею ограничить вес россиян

Жириновский объяснил свою идею ограничить вес россиян

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснил свою идею ограничить вес россиян. РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T01:04

2021-02-22T01:04

2021-02-22T01:04

россия

лдпр

владимир жириновский

общество

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснил свою идею ограничить вес россиян.Ранее политик предложил в качестве рекомендации ограничить вес чиновников ста килограммами. По мнению Жириновского, люди с лишним весом требуют от государства больших расходов, "в это время люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают"."Лишний вес - это один из главных факторов развития множества заболеваний и ранней смертности среди пожилых. Конечно, каждый человек в праве сам решать, что ему есть и что делать. Но государство должно проводить политику стимулирования граждан к здоровому образу жизни", - написал политик в своем Telegram.По его словам, одним из способов продемонстрировать такую политику - ограничить предельные весовые параметры для чиновников. "Хочешь оставаться на госслужбе - поддерживай себя в форме. Не можешь следить за собой - придется реализовывать себя в другой сфере", - предложил он.При этом Жириновский указал, что, по его мнению, никаких стандартов для остальных граждан быть не может. "Но врачи могут объявить здоровые параметры тела, чтобы люди понимали, если вы едите слишком много, толстеете, то будьте готовы, что ваше здоровье ухудшится, вам придется лечиться, а лечение всегда значительно дороже, чем поддержание здоровья", - заключил лидер ЛДПР.

https://ria.ru/20210221/ves-1598493619.html

https://ria.ru/20210221/ves-1598497209.html

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россия, лдпр, владимир жириновский, общество