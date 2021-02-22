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Жириновский объяснил свою идею ограничить вес россиян
Жириновский объяснил свою идею ограничить вес россиян
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснил свою идею ограничить вес россиян. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T01:04
2021-02-22T01:04
россия
лдпр
владимир жириновский
общество
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснил свою идею ограничить вес россиян.Ранее политик предложил в качестве рекомендации ограничить вес чиновников ста килограммами. По мнению Жириновского, люди с лишним весом требуют от государства больших расходов, "в это время люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают"."Лишний вес - это один из главных факторов развития множества заболеваний и ранней смертности среди пожилых. Конечно, каждый человек в праве сам решать, что ему есть и что делать. Но государство должно проводить политику стимулирования граждан к здоровому образу жизни", - написал политик в своем Telegram.По его словам, одним из способов продемонстрировать такую политику - ограничить предельные весовые параметры для чиновников. "Хочешь оставаться на госслужбе - поддерживай себя в форме. Не можешь следить за собой - придется реализовывать себя в другой сфере", - предложил он.При этом Жириновский указал, что, по его мнению, никаких стандартов для остальных граждан быть не может. "Но врачи могут объявить здоровые параметры тела, чтобы люди понимали, если вы едите слишком много, толстеете, то будьте готовы, что ваше здоровье ухудшится, вам придется лечиться, а лечение всегда значительно дороже, чем поддержание здоровья", - заключил лидер ЛДПР.
https://ria.ru/20210221/ves-1598493619.html
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россия, лдпр, владимир жириновский, общество

Жириновский объяснил свою идею ограничить вес россиян

01:04 22.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснил свою идею ограничить вес россиян.
Ранее политик предложил в качестве рекомендации ограничить вес чиновников ста килограммами. По мнению Жириновского, люди с лишним весом требуют от государства больших расходов, "в это время люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают".
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
Вчера, 17:04
Онищенко прокомментировал идею Жириновского ограничить вес россиян
"Лишний вес - это один из главных факторов развития множества заболеваний и ранней смертности среди пожилых. Конечно, каждый человек в праве сам решать, что ему есть и что делать. Но государство должно проводить политику стимулирования граждан к здоровому образу жизни", - написал политик в своем Telegram.
По его словам, одним из способов продемонстрировать такую политику - ограничить предельные весовые параметры для чиновников. "Хочешь оставаться на госслужбе - поддерживай себя в форме. Не можешь следить за собой - придется реализовывать себя в другой сфере", - предложил он.
При этом Жириновский указал, что, по его мнению, никаких стандартов для остальных граждан быть не может.
"Но врачи могут объявить здоровые параметры тела, чтобы люди понимали, если вы едите слишком много, толстеете, то будьте готовы, что ваше здоровье ухудшится, вам придется лечиться, а лечение всегда значительно дороже, чем поддержание здоровья", - заключил лидер ЛДПР.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Игорь Лебедев - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
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РоссияЛДПРВладимир ЖириновскийОбщество
 
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