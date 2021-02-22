https://ria.ru/20210222/navalnaya-1598594244.html

Юлия Навальная вернулась в Москву

Юлия Навальная вернулась в Москву

Жена Алексея Навального Юлия в понедельник вернулась из Германии в Москву, следует из видео, опубликованного Telegram-каналом 112. РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T18:06

2021-02-22T18:06

2021-02-22T18:06

юлия навальная

россия

мвд фрг

алексей навальный

москва

франкфурт-на-майне

в мире

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Жена Алексея Навального Юлия в понедельник вернулась из Германии в Москву, следует из видео, опубликованного Telegram-каналом 112.На видео видно, как Навальная в компании молодых людей прошла по зданию аэропорта к парковке, игнорируя вопросы о ее общении с мужем и целях поездки в Германию.Несколько недель назад Навальная улетела из России. Spiegel со ссылкой на собственную информацию сообщал, что она прибыла 10 февраля в аэропорт Франкфурта-на-Майне рейсом из Москвы. Визит, по информации издания, носил частный характер. Другие подробности не сообщались.Защита Алексея Навального ранее проигнорировала вопросы журналистов о поездке его жены Юлии в Германию. Информацию о пребывании Навальной в ФРГ не комментировали и МВД ФРГ, куда входит Ведомство защиты конституции. Также не давали комментариев кабмин ФРГ, МИД страны, аэропорт Франкфурта, куда, по данным СМИ и очевидцев, прилетела Навальная. Как правило, информация об отдельных физических лицах в ФРГ публично не раскрывается ведомствами или другими учреждениями в соответствии с законодательством о защите личных данных.

https://ria.ru/20210202/navalnaya-1595751634.html

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юлия навальная, россия, мвд фрг, алексей навальный, москва, франкфурт-на-майне, в мире