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Юлия Навальная вернулась в Москву
Юлия Навальная вернулась в Москву
Жена Алексея Навального Юлия в понедельник вернулась из Германии в Москву, следует из видео, опубликованного Telegram-каналом 112. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T18:06
2021-02-22T18:06
юлия навальная
россия
мвд фрг
алексей навальный
москва
франкфурт-на-майне
в мире
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Жена Алексея Навального Юлия в понедельник вернулась из Германии в Москву, следует из видео, опубликованного Telegram-каналом 112.На видео видно, как Навальная в компании молодых людей прошла по зданию аэропорта к парковке, игнорируя вопросы о ее общении с мужем и целях поездки в Германию.Несколько недель назад Навальная улетела из России. Spiegel со ссылкой на собственную информацию сообщал, что она прибыла 10 февраля в аэропорт Франкфурта-на-Майне рейсом из Москвы. Визит, по информации издания, носил частный характер. Другие подробности не сообщались.Защита Алексея Навального ранее проигнорировала вопросы журналистов о поездке его жены Юлии в Германию. Информацию о пребывании Навальной в ФРГ не комментировали и МВД ФРГ, куда входит Ведомство защиты конституции. Также не давали комментариев кабмин ФРГ, МИД страны, аэропорт Франкфурта, куда, по данным СМИ и очевидцев, прилетела Навальная. Как правило, информация об отдельных физических лицах в ФРГ публично не раскрывается ведомствами или другими учреждениями в соответствии с законодательством о защите личных данных.
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юлия навальная, россия, мвд фрг, алексей навальный, москва, франкфурт-на-майне, в мире

Юлия Навальная вернулась в Москву

18:06 22.02.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковСупруга Алексея Навального Юлия, прилетевшая из Берлина рейсом авиакомпании "Победа", в международном аэропорту Шереметьево в Москве
Супруга Алексея Навального Юлия, прилетевшая из Берлина рейсом авиакомпании Победа, в международном аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Жена Алексея Навального Юлия в понедельник вернулась из Германии в Москву, следует из видео, опубликованного Telegram-каналом 112.
На видео видно, как Навальная в компании молодых людей прошла по зданию аэропорта к парковке, игнорируя вопросы о ее общении с мужем и целях поездки в Германию.
Несколько недель назад Навальная улетела из России. Spiegel со ссылкой на собственную информацию сообщал, что она прибыла 10 февраля в аэропорт Франкфурта-на-Майне рейсом из Москвы. Визит, по информации издания, носил частный характер. Другие подробности не сообщались.
Защита Алексея Навального ранее проигнорировала вопросы журналистов о поездке его жены Юлии в Германию. Информацию о пребывании Навальной в ФРГ не комментировали и МВД ФРГ, куда входит Ведомство защиты конституции. Также не давали комментариев кабмин ФРГ, МИД страны, аэропорт Франкфурта, куда, по данным СМИ и очевидцев, прилетела Навальная. Как правило, информация об отдельных физических лицах в ФРГ публично не раскрывается ведомствами или другими учреждениями в соответствии с законодательством о защите личных данных.
Юлия Навальная у здания Московского городского суда. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
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Юлия НавальнаяРоссияМВД ФРГАлексей НавальныйМоскваФранкфурт-на-МайнеВ мире
 
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