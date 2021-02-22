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Наука
https://ria.ru/20210222/naushniki-1598282640.html
Лучшие наушники с шумоподавлением: семь популярных моделей 2021 года
Лучшие наушники с шумоподавлением: семь популярных моделей 2021 года
Интерес к наушникам с активным шумоподавлением (ANC) растет очень быстро — в 2020-м вышло множество новых устройств и резко выросло предложение среди... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T08:00
2021-02-22T08:12
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Кирилл Каримов. Интерес к наушникам с активным шумоподавлением (ANC) растет очень быстро — в 2020-м вышло множество новых устройств и резко выросло предложение среди TWS-гарнитур. О наиболее примечательных моделях — в материале РИА Новости. Рейтинг беспроводных наушников с шумоподавлениемSony WH-1000XM4Цена: 29 990 рублейСерия WH-1000XM считается чуть ли "граалем" для того, кто хочет максимально заглушить шум вокруг себя. Еще предшественники четвертого поколения умели, например, эффективно отсекать все звуки в салоне самолета. Sony в WH-1000XM4 оттачивает удивительные возможности фирменного активного шумоподавления. Это полноразмерные закрытые наушники — сама конструкция добавляет звукоизоляции. ANC (активное шумоподавление) реализовано на очень высоком уровне: модель способна подавлять еще больше средне- и высокочастотных звуков. Для шумодава — отдельный процессор QN1. Много и программных фишек — от оптимизации под форму головы до профилей, которые активируются автоматически, в зависимости от местоположения наушников. Sony WH-1000XM4 работают как по Bluetooth версии 5.0, так и по проводу. И несмотря на все ухищрения японцев (поддержка кодека LDAC, система DSEE Extreme и прочее), звук в проводном варианте все равно качественнее, считают меломаны. Большие габариты позволяют разместить в корпусе и солидную батарейку, которой хватает на 30 часов работы с шумоподавлением. Однако отказ от кодека aptX усложнил жизнь тем, кто пользуется Sony WH-1000XM4 с ПК, а микрофоны не обеспечивают высокого качества голосовой связи.Bose QuietComfort 35 IIЦена: 21 990 рублейПолноразмерные наушники с активным шумоподавлением от уважаемой в аудиофильской среде компании Bose. Как и конкурент от Sony, QuietComfort 35 II действует и по проводу, и без него (Bluetooth 4.0). Шумодав успешно справляется, например, с грохотом метро. Он не такой агрессивный, как у Sony, что некоторым даже нравится — наушники лучше отсекают средне- и высокочастотные звуки. Пользователи отмечают, что производитель "мудрил" с прошивками — так, после очередного обновления эффективность шумоподавления снизилась. QuietComfort 35 II поддерживают широкий диапазон Bluetooth-кодеков, вплоть до любимого меломанами aptX HD. И снова отметим, что все-таки по-настоящему звук раскрывается при передаче по проводу. Зато кнопки управления на гарнитуре действительно удобные — клавиши крупные и нажимаются четко. Одной зарядки хватает на 20 часов при включенном ANC. Модель далеко не новая, но до сих пор хорошо продается и даже периодически дорожает. Возраст Bose QuietComfort 35 II выдает и порт microUSB — любители USB-C будут недовольны.Apple AirPods ProЦена: 20 990 рублейПредставив в 2019-м TWS-гарнитуру с активным шумоподавлением, Apple вновь создала тренд — максимально компактные наушники, эффективно отсекающие внешние звуки. Есть тут и так называемый режим прозрачности, когда микрофоны передают звуковую картинку вокруг сквозь музыку или разговор. Вместе с отличными микрофонами это делает модель прекрасным инструментом для голосового общения. Силиконовые насадки выполняют роль пассивной звукоизоляции. Однако AirPods Pro не для аудиофилов — звучание TWS далеко от эталона. Довольно часто (что удивительно при такой цене) встречается брак — потребители жалуются на треск и щелчки при активном шумодаве. С такими симптомами верная дорога в фирменный сервис Apple. С подзарядкой от кейса наушники выдерживают 24 часа воспроизведения, что достаточно удобно при повседневном использовании. Особенно если оставаться в рамках экосистемы Apple. Marshall Mid A.N.C.Цена: 10 990 рублейНазвание этих наушников от культовой аудиоконторы Marshall говорит само за себя. Рецепт прост — взять популярные Mid Bluetooth и добавить активного шумоподавления (по вкусу). Тут система ANC нехитрая и не сможет тягаться с грандами. Так, нельзя регулировать интенсивность шумоподавления. Гул реактивного двигателя в самолете наушники до конца не заглушат, но шум метро или опенспейса — вполне. Поступали жалобы на фоновый едва заметный звук в режиме ANC — это врожденная особенность системы шумоподавления. Специфики добавляют и фирменные чашки Marshall: они — накладные, а сама конструкция наушников довольно тугая. При длительном ношении большинство меломанов отмечают дискомфорт, но это сугубо индивидуально. Кстати, наушники можно подключать к источнику звука и проводом. Фанаты марки ценят и фирменное управление джойстиком, остальным же придется просто привыкнуть к отсутствию отдельных кнопок. Как и к кожзаму, которым оформлены чашки и дужка наушников. Зато есть комплектный чехол. В режиме шумоподавления Marshall Mid A.N.C. работают до 20 часов.Huawei FreeBuds 3Цена: 8700 рублейСегмент TWS-наушников с активным шумоподавлением развивается, и альтернатив гарнитуре Apple немало. Например, Huawei FreeBuds 3. Мнение об ANC в этой модели разнятся — одним шумодав нравится, дескать, справляется с грохотом метро. Другие справедливо замечают, что нет звукоизоляции — силиконовых амбушюр, там обычные пластиковые вкладыши. Истина где-то посередине, и активное шумоподавление в FreeBuds 3 все-таки вполне рабочее. Меломанам не понравится еще и то, что эта гарнитура не действует с кодеком aptX, что сразу снижает ее ценность. Но, честно говоря, и кодека AAC затычкам хватает — TWS-гарнитуры редко умеют качественно воспроизводить инструментальную или рок-музыку. Для устройств на Android есть приложения для управления и настройкой гарнитурой, а со смартфонами Huawei предусмотрена и углубленная интеграция. Кстати, установлены микрофоны, обеспечивающие качественную передачу звука при голосовом общении. На одном заряде FreeBuds 3 проработают около четырех часов (с включенным ANC меньше). Вместе с подзарядкой от кейса автономность — до 20 часов.JBL Everest Elite 750NCЦена: 8990 рублейКрупные, недорогие наушники с "горным" именем от JBL. Хотя и вышла эта модель относительно недавно, но в ней есть атавизмы — разъем microUSB и Bluetooth версии 4.0. Активное шумоподавление вместе с охватывающей конструкцией хорошо справляется с окружающими звуками. Но есть и нюансы — микрофоны в системе ANC чувствительны к ветру и могут усиливать его завывания. На отдельных экземплярах — чуть слышный треск в левой или правой чашке. Что интересно, некоторые отмечают, что эти наушники выдают лучший звук в беспроводном режиме и с включенным шумодавом. Тут целая россыпь кнопок, и их назначение придется запоминать. Первые партии 750NC отличались посредственным качеством — пропадал звук, рвались амбушюры, отваливалось bt-соединение. Но сейчас детские болезни преодолели. В реальной эксплуатации наушники проживут до 15 часов с воспроизведением и при включенном ANC.Samsung Galaxy Buds ProЦена: 17 900 рублейНовейшая TWS-гарнитура от Samsung, представленная одновременно с серией флагманских смартфонов S21. Корейцы вновь пытаются конкурировать с Apple, но Buds Pro невозможно назвать копией AirPods Pro: это самобытный гаджет. Шумоподавление шагнуло вперед по сравнению с Buds Live — ANC справляется со всем спектром звуковых частот. Конечно, по эффективности затычки не сравнятся с полноразмерными моделями, но Pro щедро нафаршированы интересными решениями. Так, есть датчик костной проводимости — наушники должны распознавать сильный шум при голосовом общении, переключая на него. Правда, уже прозвучали нарекания на сами микрофоны — они кажутся недостаточно качественными при разговоре. Посадка Galaxy Buds Pro традиционно спорная, у многих вызывает дискомфорт при длительном использовании. Кодека aptX нет, но для поклонников Samsung это вряд ли новость. Зато заявлена влагозащита на уровне IPX7 — очень серьезный уровень для подобного рода гаджетов. При включенном шумоподавлении наушники без подзарядки в кейсе протянут пять часов.
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samsung, apple iphone, google android, huawei technologies, apple, гаджеты, технологии

Лучшие наушники с шумоподавлением: семь популярных моделей 2021 года

08:00 22.02.2021 (обновлено: 08:12 22.02.2021)
 
© Depositphotos / Artur VerkhovetskiyПрослушивание музыки
Прослушивание музыки - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© Depositphotos / Artur Verkhovetskiy
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Кирилл Каримов. Интерес к наушникам с активным шумоподавлением (ANC) растет очень быстро — в 2020-м вышло множество новых устройств и резко выросло предложение среди TWS-гарнитур. О наиболее примечательных моделях — в материале РИА Новости.
Рейтинг беспроводных наушников с шумоподавлением
  • Sony WH-1000XM4 — топовые наушники с флагманским шумодавом;
  • Bose QuietComfort 35 II — охватывающая гарнитура с отличным звуком и качественной системой ANC;
  • Apple AirPods Pro — TWS-гарнитура с активным шумоподавлением, которая лучше всего подойдет iPhone;
  • Marshall Mid A.N.C. — стильные наушники, выполненные на базе модели Mid;
  • Huawei FreeBuds 3 — беспроводная гарнитура без шумоизоляции, но с ANC;
  • JBL Everest Elite 750NC — недорогая полноразмерная модель с системой ANC;
  • Samsung Galaxy Buds Pro — новинка от Samsung с технологией костной проводимости.

Sony WH-1000XM4

© SonySony WH-1000XM4
Sony WH-1000XM4 - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© Sony
Sony WH-1000XM4
Цена: 29 990 рублей
Серия WH-1000XM считается чуть ли "граалем" для того, кто хочет максимально заглушить шум вокруг себя. Еще предшественники четвертого поколения умели, например, эффективно отсекать все звуки в салоне самолета. Sony в WH-1000XM4 оттачивает удивительные возможности фирменного активного шумоподавления. Это полноразмерные закрытые наушники — сама конструкция добавляет звукоизоляции. ANC (активное шумоподавление) реализовано на очень высоком уровне: модель способна подавлять еще больше средне- и высокочастотных звуков. Для шумодава — отдельный процессор QN1. Много и программных фишек — от оптимизации под форму головы до профилей, которые активируются автоматически, в зависимости от местоположения наушников. Sony WH-1000XM4 работают как по Bluetooth версии 5.0, так и по проводу. И несмотря на все ухищрения японцев (поддержка кодека LDAC, система DSEE Extreme и прочее), звук в проводном варианте все равно качественнее, считают меломаны. Большие габариты позволяют разместить в корпусе и солидную батарейку, которой хватает на 30 часов работы с шумоподавлением. Однако отказ от кодека aptX усложнил жизнь тем, кто пользуется Sony WH-1000XM4 с ПК, а микрофоны не обеспечивают высокого качества голосовой связи.

Bose QuietComfort 35 II

© BoseBose QuietComfort 35 II
Bose QuietComfort 35 II - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© Bose
Bose QuietComfort 35 II
Цена: 21 990 рублей
Полноразмерные наушники с активным шумоподавлением от уважаемой в аудиофильской среде компании Bose. Как и конкурент от Sony, QuietComfort 35 II действует и по проводу, и без него (Bluetooth 4.0). Шумодав успешно справляется, например, с грохотом метро. Он не такой агрессивный, как у Sony, что некоторым даже нравится — наушники лучше отсекают средне- и высокочастотные звуки. Пользователи отмечают, что производитель "мудрил" с прошивками — так, после очередного обновления эффективность шумоподавления снизилась. QuietComfort 35 II поддерживают широкий диапазон Bluetooth-кодеков, вплоть до любимого меломанами aptX HD. И снова отметим, что все-таки по-настоящему звук раскрывается при передаче по проводу. Зато кнопки управления на гарнитуре действительно удобные — клавиши крупные и нажимаются четко. Одной зарядки хватает на 20 часов при включенном ANC. Модель далеко не новая, но до сих пор хорошо продается и даже периодически дорожает. Возраст Bose QuietComfort 35 II выдает и порт microUSB — любители USB-C будут недовольны.

Apple AirPods Pro

© Фото : AppleНаушники AirPods Pro
Наушники AirPods Pro - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© Фото : Apple
Наушники AirPods Pro
Цена: 20 990 рублей
Представив в 2019-м TWS-гарнитуру с активным шумоподавлением, Apple вновь создала тренд — максимально компактные наушники, эффективно отсекающие внешние звуки. Есть тут и так называемый режим прозрачности, когда микрофоны передают звуковую картинку вокруг сквозь музыку или разговор. Вместе с отличными микрофонами это делает модель прекрасным инструментом для голосового общения. Силиконовые насадки выполняют роль пассивной звукоизоляции. Однако AirPods Pro не для аудиофилов — звучание TWS далеко от эталона. Довольно часто (что удивительно при такой цене) встречается брак — потребители жалуются на треск и щелчки при активном шумодаве. С такими симптомами верная дорога в фирменный сервис Apple. С подзарядкой от кейса наушники выдерживают 24 часа воспроизведения, что достаточно удобно при повседневном использовании. Особенно если оставаться в рамках экосистемы Apple.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 12:12Наука
Названы самые популярные беспроводные наушники

Marshall Mid A.N.C.

© MarshallMarshall Mid A.N.C.
Marshall Mid A.N.C. - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© Marshall
Marshall Mid A.N.C.
Цена: 10 990 рублей
Название этих наушников от культовой аудиоконторы Marshall говорит само за себя. Рецепт прост — взять популярные Mid Bluetooth и добавить активного шумоподавления (по вкусу). Тут система ANC нехитрая и не сможет тягаться с грандами. Так, нельзя регулировать интенсивность шумоподавления. Гул реактивного двигателя в самолете наушники до конца не заглушат, но шум метро или опенспейса — вполне. Поступали жалобы на фоновый едва заметный звук в режиме ANC — это врожденная особенность системы шумоподавления. Специфики добавляют и фирменные чашки Marshall: они — накладные, а сама конструкция наушников довольно тугая. При длительном ношении большинство меломанов отмечают дискомфорт, но это сугубо индивидуально. Кстати, наушники можно подключать к источнику звука и проводом. Фанаты марки ценят и фирменное управление джойстиком, остальным же придется просто привыкнуть к отсутствию отдельных кнопок. Как и к кожзаму, которым оформлены чашки и дужка наушников. Зато есть комплектный чехол. В режиме шумоподавления Marshall Mid A.N.C. работают до 20 часов.

Huawei FreeBuds 3

© HuaweiHuawei FreeBuds 3
Huawei FreeBuds 3 - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© Huawei
Huawei FreeBuds 3
Цена: 8700 рублей
Сегмент TWS-наушников с активным шумоподавлением развивается, и альтернатив гарнитуре Apple немало. Например, Huawei FreeBuds 3. Мнение об ANC в этой модели разнятся — одним шумодав нравится, дескать, справляется с грохотом метро. Другие справедливо замечают, что нет звукоизоляции — силиконовых амбушюр, там обычные пластиковые вкладыши. Истина где-то посередине, и активное шумоподавление в FreeBuds 3 все-таки вполне рабочее. Меломанам не понравится еще и то, что эта гарнитура не действует с кодеком aptX, что сразу снижает ее ценность. Но, честно говоря, и кодека AAC затычкам хватает — TWS-гарнитуры редко умеют качественно воспроизводить инструментальную или рок-музыку. Для устройств на Android есть приложения для управления и настройкой гарнитурой, а со смартфонами Huawei предусмотрена и углубленная интеграция. Кстати, установлены микрофоны, обеспечивающие качественную передачу звука при голосовом общении. На одном заряде FreeBuds 3 проработают около четырех часов (с включенным ANC меньше). Вместе с подзарядкой от кейса автономность — до 20 часов.

JBL Everest Elite 750NC

© JBLJBL Everest Elite 750NC
JBL Everest Elite 750NC - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© JBL
JBL Everest Elite 750NC
Цена: 8990 рублей
Крупные, недорогие наушники с "горным" именем от JBL. Хотя и вышла эта модель относительно недавно, но в ней есть атавизмы — разъем microUSB и Bluetooth версии 4.0. Активное шумоподавление вместе с охватывающей конструкцией хорошо справляется с окружающими звуками. Но есть и нюансы — микрофоны в системе ANC чувствительны к ветру и могут усиливать его завывания. На отдельных экземплярах — чуть слышный треск в левой или правой чашке. Что интересно, некоторые отмечают, что эти наушники выдают лучший звук в беспроводном режиме и с включенным шумодавом. Тут целая россыпь кнопок, и их назначение придется запоминать. Первые партии 750NC отличались посредственным качеством — пропадал звук, рвались амбушюры, отваливалось bt-соединение. Но сейчас детские болезни преодолели. В реальной эксплуатации наушники проживут до 15 часов с воспроизведением и при включенном ANC.

Samsung Galaxy Buds Pro

© РИА Новости / Кирилл КаримовSamsung Galaxy Buds Pro
Samsung Galaxy Buds Pro - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Samsung Galaxy Buds Pro
Цена: 17 900 рублей
Новейшая TWS-гарнитура от Samsung, представленная одновременно с серией флагманских смартфонов S21. Корейцы вновь пытаются конкурировать с Apple, но Buds Pro невозможно назвать копией AirPods Pro: это самобытный гаджет. Шумоподавление шагнуло вперед по сравнению с Buds Live — ANC справляется со всем спектром звуковых частот. Конечно, по эффективности затычки не сравнятся с полноразмерными моделями, но Pro щедро нафаршированы интересными решениями. Так, есть датчик костной проводимости — наушники должны распознавать сильный шум при голосовом общении, переключая на него. Правда, уже прозвучали нарекания на сами микрофоны — они кажутся недостаточно качественными при разговоре. Посадка Galaxy Buds Pro традиционно спорная, у многих вызывает дискомфорт при длительном использовании. Кодека aptX нет, но для поклонников Samsung это вряд ли новость. Зато заявлена влагозащита на уровне IPX7 — очень серьезный уровень для подобного рода гаджетов. При включенном шумоподавлении наушники без подзарядки в кейсе протянут пять часов.
Презентация новых беспроводных наушников компании Apple - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября 2020, 08:00Наука
Лучше без провода: семь популярных Bluetooth-наушников 2020 года
 
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