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В ЛНР заявили об атаке силовиков при помощи ударного беспилотника
В ЛНР заявили об атаке силовиков при помощи ударного беспилотника
Украинские силовики атаковали позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики при помощью ударного беспилотного летательного аппарата РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T12:11
2021-02-22T12:11
ситуация в днр и лнр
сцкк
донбасс
луганская народная республика
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Украинские силовики атаковали позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики при помощью ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА), заявили в понедельник журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ЛНР заявляли, что украинские силовики 21 февраля ни разу не нарушили режим прекращения огня в Донбассе."Двадцать второго февраля 2021 года в 10.06 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины с применением ударного БПЛА малой дальности нанесли удар по позициям Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Калиново (под контролем ЛНР - ред.), сбросив боеприпас ВОГ-17", - сказал представитель ЛНР в СЦКК.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
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донбасс
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире

В ЛНР заявили об атаке силовиков при помощи ударного беспилотника

12:11 22.02.2021
 
© РИА Новости / Дэн Леви / Перейти в фотобанкСитуация в Дебальцево
Ситуация в Дебальцево - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Дэн Леви
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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Украинские силовики атаковали позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики при помощью ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА), заявили в понедельник журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ЛНР заявляли, что украинские силовики 21 февраля ни разу не нарушили режим прекращения огня в Донбассе.
"Двадцать второго февраля 2021 года в 10.06 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины с применением ударного БПЛА малой дальности нанесли удар по позициям Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Калиново (под контролем ЛНР - ред.), сбросив боеприпас ВОГ-17", - сказал представитель ЛНР в СЦКК.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
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