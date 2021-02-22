https://ria.ru/20210222/lnr-1598547703.html
В ЛНР заявили об атаке силовиков при помощи ударного беспилотника
В ЛНР заявили об атаке силовиков при помощи ударного беспилотника
Украинские силовики атаковали позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики при помощью ударного беспилотного летательного аппарата РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T12:11
2021-02-22T12:11
2021-02-22T12:11
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Украинские силовики атаковали позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики при помощью ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА), заявили в понедельник журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ЛНР заявляли, что украинские силовики 21 февраля ни разу не нарушили режим прекращения огня в Донбассе."Двадцать второго февраля 2021 года в 10.06 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины с применением ударного БПЛА малой дальности нанесли удар по позициям Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Калиново (под контролем ЛНР - ред.), сбросив боеприпас ВОГ-17", - сказал представитель ЛНР в СЦКК.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
https://ria.ru/20210222/shansy-1598547546.html
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире