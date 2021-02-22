https://ria.ru/20210222/dollar-1598546634.html

Курс доллара поднялся выше 75 рублей впервые с 5 февраля

Курс доллара поднялся выше 75 рублей впервые с 5 февраля

Курс рубля ускоряет снижение к доллару и евро: американская валюта поднялась выше 75 рублей впервые с 5 февраля, а европейская торгуется в диапазоне 90,7-90,8... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T12:12

2021-02-22T12:12

2021-02-22T12:12

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

московская биржа

brent

доллар

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582768431_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_deb1ee821e28b81eb71da930b1c8f9e0.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Курс рубля ускоряет снижение к доллару и евро: американская валюта поднялась выше 75 рублей впервые с 5 февраля, а европейская торгуется в диапазоне 90,7-90,8 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 11.46 мск понедельника рос на 95 копеек – до 75,03 рубля, курс евро - на 85 копеек, до 90,74 рубля.Майский фьючерс на нефть марки Brent несколько откатился от утренних максимумов и сейчас поднимается на 0,74% - до 62,2 доллара за баррель.

https://ria.ru/20210207/investitsii-1596355894.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, московская биржа, brent, доллар, экономика