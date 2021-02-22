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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Курс доллара поднялся выше 75 рублей впервые с 5 февраля
Курс доллара поднялся выше 75 рублей впервые с 5 февраля
Курс рубля ускоряет снижение к доллару и евро: американская валюта поднялась выше 75 рублей впервые с 5 февраля, а европейская торгуется в диапазоне 90,7-90,8... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T12:12
2021-02-22T12:12
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
московская биржа
brent
доллар
экономика
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Курс рубля ускоряет снижение к доллару и евро: американская валюта поднялась выше 75 рублей впервые с 5 февраля, а европейская торгуется в диапазоне 90,7-90,8 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 11.46 мск понедельника рос на 95 копеек – до 75,03 рубля, курс евро - на 85 копеек, до 90,74 рубля.Майский фьючерс на нефть марки Brent несколько откатился от утренних максимумов и сейчас поднимается на 0,74% - до 62,2 доллара за баррель.
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россия, московская биржа, brent, доллар, экономика

Курс доллара поднялся выше 75 рублей впервые с 5 февраля

12:12 22.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Курс рубля ускоряет снижение к доллару и евро: американская валюта поднялась выше 75 рублей впервые с 5 февраля, а европейская торгуется в диапазоне 90,7-90,8 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 11.46 мск понедельника рос на 95 копеек – до 75,03 рубля, курс евро - на 85 копеек, до 90,74 рубля.
Майский фьючерс на нефть марки Brent несколько откатился от утренних максимумов и сейчас поднимается на 0,74% - до 62,2 доллара за баррель.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияМосковская биржаBrentдолларЭкономика
 
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