https://ria.ru/20210221/trump-1598452496.html

Трамп впервые после ухода с поста президента выступит перед публикой

Трамп впервые после ухода с поста президента выступит перед публикой

Экс-президент США Дональд Трамп в конце месяца выступит на ежегодной конференции консервативных политиков и активистов (CPAC) в Орландо, сообщил онлайн-портал... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T09:58

2021-02-21T09:58

2021-02-21T11:03

орландо

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джо байден

сша

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в конце месяца выступит на ежегодной конференции консервативных политиков и активистов (CPAC) в Орландо, сообщил онлайн-портал The Hill.По данным издания, бывший американский лидер появится перед публикой 28-го числа, в последний день мероприятия. Ожидается, что он будет говорить о будущем Республиканской партии и консервативного движения в целом.Кроме того, Трамп, скорее всего, раскритикует иммиграционную политику нового главы государства — демократа Джо Байдена — в частности, за "катастрофическую амнистию и контроль границ".Байден накануне прекратил финансирование строительства стены на границе с Мексикой и отменил действовавший там с 2019 года режим чрезвычайной ситуации. Это была одна из основных инициатив Трампа. Новый президент также отменил ограничения на въезд в США граждан ряда мусульманских стран.Ежегодная конференция консерваторов, в которой принимают участие активисты, сотрудники аналитических центров и члены Республиканской партии, обычно проходит в Мэриленде, однако в этом году ее перенесли в Орландо, чтобы избежать строгих коронавирусных ограничений. Новое место проведения находится недалеко от резиденции Трампа в Палм-Бич, из-за чего и появились предположения о его участии.

https://ria.ru/20210221/konservatizm-1598378496.html

https://ria.ru/20210220/tramp-1598288686.html

орландо

сша

мэриленд

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орландо, дональд трамп, джо байден, сша, мэриленд, в мире