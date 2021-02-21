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Трамп впервые после ухода с поста президента выступит перед публикой
Трамп впервые после ухода с поста президента выступит перед публикой
Экс-президент США Дональд Трамп в конце месяца выступит на ежегодной конференции консервативных политиков и активистов (CPAC) в Орландо, сообщил онлайн-портал... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T09:58
2021-02-21T11:03
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сша
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в конце месяца выступит на ежегодной конференции консервативных политиков и активистов (CPAC) в Орландо, сообщил онлайн-портал The Hill.По данным издания, бывший американский лидер появится перед публикой 28-го числа, в последний день мероприятия. Ожидается, что он будет говорить о будущем Республиканской партии и консервативного движения в целом.Кроме того, Трамп, скорее всего, раскритикует иммиграционную политику нового главы государства — демократа Джо Байдена — в частности, за "катастрофическую амнистию и контроль границ".Байден накануне прекратил финансирование строительства стены на границе с Мексикой и отменил действовавший там с 2019 года режим чрезвычайной ситуации. Это была одна из основных инициатив Трампа. Новый президент также отменил ограничения на въезд в США граждан ряда мусульманских стран.Ежегодная конференция консерваторов, в которой принимают участие активисты, сотрудники аналитических центров и члены Республиканской партии, обычно проходит в Мэриленде, однако в этом году ее перенесли в Орландо, чтобы избежать строгих коронавирусных ограничений. Новое место проведения находится недалеко от резиденции Трампа в Палм-Бич, из-за чего и появились предположения о его участии.
https://ria.ru/20210221/konservatizm-1598378496.html
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орландо, дональд трамп, джо байден, сша, мэриленд, в мире

Трамп впервые после ухода с поста президента выступит перед публикой

09:58 21.02.2021 (обновлено: 11:03 21.02.2021)
 
© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© AP Photo / Gerald Herbert
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МОСКВА, 21 фев РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в конце месяца выступит на ежегодной конференции консервативных политиков и активистов (CPAC) в Орландо, сообщил онлайн-портал The Hill.
По данным издания, бывший американский лидер появится перед публикой 28-го числа, в последний день мероприятия. Ожидается, что он будет говорить о будущем Республиканской партии и консервативного движения в целом.
Бывший президент США Дональд Трамп во время выступления возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
Вчера, 08:00
Всем нужен новый консерватизм, никому не нужен новый либерализм
Кроме того, Трамп, скорее всего, раскритикует иммиграционную политику нового главы государства — демократа Джо Байдена — в частности, за "катастрофическую амнистию и контроль границ".
Байден накануне прекратил финансирование строительства стены на границе с Мексикой и отменил действовавший там с 2019 года режим чрезвычайной ситуации. Это была одна из основных инициатив Трампа. Новый президент также отменил ограничения на въезд в США граждан ряда мусульманских стран.
Ежегодная конференция консерваторов, в которой принимают участие активисты, сотрудники аналитических центров и члены Республиканской партии, обычно проходит в Мэриленде, однако в этом году ее перенесли в Орландо, чтобы избежать строгих коронавирусных ограничений.
Новое место проведения находится недалеко от резиденции Трампа в Палм-Бич, из-за чего и появились предположения о его участии.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
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Американские СМИ сообщили о расследовании сделок с недвижимостью Трампа
 
ОрландоДональд ТрампДжо БайденСШАМэрилендВ мире
 
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