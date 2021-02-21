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https://ria.ru/20210221/samolet-1598479740.html
В Нидерландах на женщину упала деталь грузового Boeing, сообщили СМИ
В Нидерландах на женщину упала деталь грузового Boeing, сообщили СМИ
Металлические фрагменты двигателя грузового самолета Boeing, отделившиеся от воздушного судна в результате ЧП, упали на территории нидерландской общины Мерссен... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T15:02
2021-02-21T17:32
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Металлические фрагменты двигателя грузового самолета Boeing, отделившиеся от воздушного судна в результате ЧП, упали на территории нидерландской общины Мерссен на юго-востоке страны, один человек получил ранения, сообщает портал NL Times.Инцидент произошел в субботу с четырехдвигательным грузовым самолетом Boeing 747-400, который направлялся из аэропорта Маастрихта в Нью-Йорк. Как отмечает издание, вскоре после взлета двигатель воздушного судна загорелся, и несколько фрагментов самолета упали на землю. Как сообщил представитель аэропорта, в качестве меры предосторожности воздушное судно совершило посадку в бельгийском Льеже. По данным местной пожарной службы, одна деталь самолета упала на пожилую женщину, она получила незначительные травмы. Несколько автомобилей были повреждены."Многие люди в Мерссене были шокированы, потому что они видели пролетающий над ними самолет с горящим двигателем", — сказал представитель пожарной службы.Причина инцидента пока не известна. Представитель аэропорта не исключил, что что-то могло попасть в двигатель самолета. Совет по безопасности Нидерландов в сотрудничестве с местными властями и экстренными службами проводит расследование происшествия.Это второй подобный инцидент за сутки. Как сообщал телеканал Fox News, в субботу из-за неисправности двигателя обломки обшивки пассажирского Boeing 777 упали в жилом районе около американского Денвера. Информации о пострадавших на борту или в результате падения обломков не поступало.
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льеж, boeing 747, boeing 777, маастрихт, нидерланды, в мире

В Нидерландах на женщину упала деталь грузового Boeing, сообщили СМИ

15:02 21.02.2021 (обновлено: 17:32 21.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе над Москвой
Пассажирский самолет в небе над Москвой - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Металлические фрагменты двигателя грузового самолета Boeing, отделившиеся от воздушного судна в результате ЧП, упали на территории нидерландской общины Мерссен на юго-востоке страны, один человек получил ранения, сообщает портал NL Times.
Инцидент произошел в субботу с четырехдвигательным грузовым самолетом Boeing 747-400, который направлялся из аэропорта Маастрихта в Нью-Йорк. Как отмечает издание, вскоре после взлета двигатель воздушного судна загорелся, и несколько фрагментов самолета упали на землю. Как сообщил представитель аэропорта, в качестве меры предосторожности воздушное судно совершило посадку в бельгийском Льеже. По данным местной пожарной службы, одна деталь самолета упала на пожилую женщину, она получила незначительные травмы. Несколько автомобилей были повреждены.
"Многие люди в Мерссене были шокированы, потому что они видели пролетающий над ними самолет с горящим двигателем", — сказал представитель пожарной службы.
Причина инцидента пока не известна. Представитель аэропорта не исключил, что что-то могло попасть в двигатель самолета. Совет по безопасности Нидерландов в сотрудничестве с местными властями и экстренными службами проводит расследование происшествия.
Это второй подобный инцидент за сутки. Как сообщал телеканал Fox News, в субботу из-за неисправности двигателя обломки обшивки пассажирского Boeing 777 упали в жилом районе около американского Денвера. Информации о пострадавших на борту или в результате падения обломков не поступало.
Обломки двигателя Boeing 777, упавшие в жилом районе Колорадо, США - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
Вчера, 01:48
На жилой район в Колорадо упали части двигателя Boeing 777
 
ЛьежBoeing 747Boeing 777МаастрихтНидерландыВ мире
 
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