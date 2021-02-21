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МВД предложило увеличить срок хранения отпечатков пальцев россиян
МВД предложило увеличить срок хранения отпечатков пальцев россиян
Министерство внутренних дел предложило продлить срок хранения дактилоскопических данных россиян. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T09:24
2021-02-21T11:13
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Министерство внутренних дел предложило продлить срок хранения дактилоскопических данных россиян. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.Согласно документу, отпечатки пальцев будут находиться в базе до смерти владельца или по достижении им столетия. В МВД напомнили, что сегодня эти данные хранятся до момента, пока россиянину не исполнится 80 лет. Число жителей старше этого возраста растет, утверждают в ведомстве.В описании инициативы также отмечается, что в пожилом возрасте повышается риск развития заболеваний, приводящих к потере памяти. Из-за этого могут возникнуть ситуации, когда силовикам нужно будет устанавливать личность человека.Реализация законопроекта не потребует дополнительного финансирования или формирования новых структурных подразделений, добавили в министерстве.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество

МВД предложило увеличить срок хранения отпечатков пальцев россиян

09:24 21.02.2021 (обновлено: 11:13 21.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДактилоскопическая лаборатория экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по городу Москве
Дактилоскопическая лаборатория экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по городу Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Министерство внутренних дел предложило продлить срок хранения дактилоскопических данных россиян. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Согласно документу, отпечатки пальцев будут находиться в базе до смерти владельца или по достижении им столетия. В МВД напомнили, что сегодня эти данные хранятся до момента, пока россиянину не исполнится 80 лет. Число жителей старше этого возраста растет, утверждают в ведомстве.
В описании инициативы также отмечается, что в пожилом возрасте повышается риск развития заболеваний, приводящих к потере памяти. Из-за этого могут возникнуть ситуации, когда силовикам нужно будет устанавливать личность человека.
Реализация законопроекта не потребует дополнительного финансирования или формирования новых структурных подразделений, добавили в министерстве.
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