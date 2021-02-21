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В Киеве прокомментировали расследование крушения Boeing под Тегераном
В Киеве прокомментировали расследование крушения Boeing под Тегераном
Киеву неизвестны имена подозреваемых в авиакатастрофе Boeing "Международных авиалиний Украины" (МАУ) близ столицы Ирана Тегерана в начале 2020 года, заявил... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T16:18
2021-02-21T16:18
крушение украинского самолета в иране
евгений енин
иран
украина
в мире
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КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Киеву неизвестны имена подозреваемых в авиакатастрофе Boeing "Международных авиалиний Украины" (МАУ) близ столицы Ирана Тегерана в начале 2020 года, заявил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.По его словам, Киев предлагал Тегерану совместно проводить допросы, другие следственные действия и проводить ряд других процедур. "До сегодняшнего момента иранская сторона не ответила нам позитивно на упомянутые пропозиции. Более того, нам даже отказываются сообщать имена тех людей, которые находятся под подозрением, или людей, в отношении которых будет в ближайшее время направлен обвинительный акт в суд", - заявил он в эфире телеканала "Украина 24".Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января 2020 года заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.Позднее в январе власти Ирана сообщили, что согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". Согласно отчету, две ракеты "Тор-М1" класса "земля-воздух" были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.
https://ria.ru/20201230/kompensatsiya-1591570840.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576062843.html
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крушение украинского самолета в иране, евгений енин, иран, украина, в мире

В Киеве прокомментировали расследование крушения Boeing под Тегераном

16:18 21.02.2021
 
© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© Sputnik / Mazyar Asadi
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КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Киеву неизвестны имена подозреваемых в авиакатастрофе Boeing "Международных авиалиний Украины" (МАУ) близ столицы Ирана Тегерана в начале 2020 года, заявил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.
По его словам, Киев предлагал Тегерану совместно проводить допросы, другие следственные действия и проводить ряд других процедур. "До сегодняшнего момента иранская сторона не ответила нам позитивно на упомянутые пропозиции. Более того, нам даже отказываются сообщать имена тех людей, которые находятся под подозрением, или людей, в отношении которых будет в ближайшее время направлен обвинительный акт в суд", - заявил он в эфире телеканала "Украина 24".
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 13:48
Иран выплатит компенсацию семьям жертв крушения украинского самолета
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января 2020 года заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
Позднее в январе власти Ирана сообщили, что согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". Согласно отчету, две ракеты "Тор-М1" класса "земля-воздух" были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.
Самолет Boeing-737 Max - РИА Новости, 1920, 20.08.2020
20 августа 2020, 19:02
Boeing переименовал скандальный самолет после серии катастроф
 
Крушение украинского самолета в ИранеЕвгений ЕнинИранУкраинаВ мире
 
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