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Белоруссия планирует купить партию новых российских автоматов АК-12
Белоруссия планирует купить партию новых российских автоматов АК-12
Белоруссия планирует купить небольшую партию новых российских автоматов АК-12, сообщили в пресс-службе концерна "Калашников" на международной оружейной выставке РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T10:14
2021-02-21T10:14
россия
калашников (концерн)
ак-12
белоруссия
безопасность
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АБУ-ДАБИ, 21 фев - РИА Новости. Белоруссия планирует купить небольшую партию новых российских автоматов АК-12, сообщили в пресс-службе концерна "Калашников" на международной оружейной выставке IDEX-2021, проходящей в столице Объединенных Арабских Эмиратов."В силу того что в АК-12 используется патрон калибра 5,45 на 39 мм, интерес к нему проявляют те страны ближнего зарубежья, где этот калибр стоит на вооружении. Небольшие партии были поставлены в Казахстан и Армению, сейчас интерес на приобретение небольшой партии для испытаний проявляет Белоруссия", - сказали в концерне.АК-12 ранее был принят на вооружение Минобороны РФ, поставки автоматов российской армии начались 2018 году. По итогам войсковой эксплуатации в автомат были внесены изменения - АК-12 получил более эргономичный, облегченный и регулируемый по длине приклад, новые рукоятку управления огнем со спусковой скобой, усовершенствованный прицел.Автомат питается промежуточными патронами 5,45 на 39 мм, имеет прицельную дальность 800 метров и магазин емкостью 30 патронов. АК оснащен планками Пикатини для различного навесного оборудования, имеет повышенный ресурс ствола и улучшенную кучность стрельбы.
https://ria.ru/20210221/avtomat-1598453866.html
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россия, калашников (концерн), ак-12, белоруссия, безопасность

Белоруссия планирует купить партию новых российских автоматов АК-12

10:14 21.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей ПаньшинГражданская версия АК-12
Гражданская версия АК-12 - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Алексей Паньшин
Читать ria.ru в
АБУ-ДАБИ, 21 фев - РИА Новости. Белоруссия планирует купить небольшую партию новых российских автоматов АК-12, сообщили в пресс-службе концерна "Калашников" на международной оружейной выставке IDEX-2021, проходящей в столице Объединенных Арабских Эмиратов.
"В силу того что в АК-12 используется патрон калибра 5,45 на 39 мм, интерес к нему проявляют те страны ближнего зарубежья, где этот калибр стоит на вооружении. Небольшие партии были поставлены в Казахстан и Армению, сейчас интерес на приобретение небольшой партии для испытаний проявляет Белоруссия", - сказали в концерне.
Новый автомат АК-12 - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
Вчера, 10:08Новое оружие России
МВД и Росгвардия начали эксплуатацию новых автоматов АК-12
АК-12 ранее был принят на вооружение Минобороны РФ, поставки автоматов российской армии начались 2018 году. По итогам войсковой эксплуатации в автомат были внесены изменения - АК-12 получил более эргономичный, облегченный и регулируемый по длине приклад, новые рукоятку управления огнем со спусковой скобой, усовершенствованный прицел.
Автомат питается промежуточными патронами 5,45 на 39 мм, имеет прицельную дальность 800 метров и магазин емкостью 30 патронов. АК оснащен планками Пикатини для различного навесного оборудования, имеет повышенный ресурс ствола и улучшенную кучность стрельбы.
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
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РоссияКалашников (концерн)АК-12БелоруссияБезопасность
 
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