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В Кремле не видят взаимности и готовности к диалогу со стороны ЕС и США
В Кремле не видят взаимности и готовности к диалогу со стороны ЕС и США
Россия заинтересована в налаживании добрых отношений и с Евросоюзом, и с США, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что российская... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T14:24
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россия
евросоюз
сша
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия заинтересована в налаживании добрых отношений и с Евросоюзом, и с США, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что российская сторона многое делает для этого, но не видит взаимности."Россия была и остается заинтересованной в налаживании добрых отношений и с США, и с Евросоюзом. Мы очень много делаем для этого, пытаясь побудить наших собеседников на проявление воли к нормализации отношений. У нас не всегда это получается, и мы не всегда видим взаимность. Точнее говоря, последнее время мы вообще не видим взаимности", - сказал Песков журналистам.
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россия, евросоюз, сша

В Кремле не видят взаимности и готовности к диалогу со стороны ЕС и США

14:24 20.02.2021 (обновлено: 14:28 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВид на башни московского Кремля и здание МИД
Вид на башни московского Кремля и здание МИД - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия заинтересована в налаживании добрых отношений и с Евросоюзом, и с США, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что российская сторона многое делает для этого, но не видит взаимности.
"Россия была и остается заинтересованной в налаживании добрых отношений и с США, и с Евросоюзом. Мы очень много делаем для этого, пытаясь побудить наших собеседников на проявление воли к нормализации отношений. У нас не всегда это получается, и мы не всегда видим взаимность. Точнее говоря, последнее время мы вообще не видим взаимности", - сказал Песков журналистам.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря 2020, 16:35
Слуцкий заявил, что санкции ЕС означают неготовность к диалогу с Россией
 
РоссияЕвросоюзСША
 
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