https://ria.ru/20210220/vzaimootnosheniya-1598340498.html
В Кремле не видят взаимности и готовности к диалогу со стороны ЕС и США
В Кремле не видят взаимности и готовности к диалогу со стороны ЕС и США
Россия заинтересована в налаживании добрых отношений и с Евросоюзом, и с США, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что российская... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T14:24
2021-02-20T14:24
2021-02-20T14:28
россия
евросоюз
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596702293_0:241:3072:1969_1920x0_80_0_0_8db79ebc65ab13a3da4c1984485db793.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия заинтересована в налаживании добрых отношений и с Евросоюзом, и с США, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что российская сторона многое делает для этого, но не видит взаимности."Россия была и остается заинтересованной в налаживании добрых отношений и с США, и с Евросоюзом. Мы очень много делаем для этого, пытаясь побудить наших собеседников на проявление воли к нормализации отношений. У нас не всегда это получается, и мы не всегда видим взаимность. Точнее говоря, последнее время мы вообще не видим взаимности", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20201217/sanktsii-1589739229.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596702293_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4cc9f9ed90d98dcd838a98057d7d9549.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, сша