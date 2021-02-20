https://ria.ru/20210220/vzaimootnosheniya-1598340498.html

В Кремле не видят взаимности и готовности к диалогу со стороны ЕС и США

В Кремле не видят взаимности и готовности к диалогу со стороны ЕС и США

Россия заинтересована в налаживании добрых отношений и с Евросоюзом, и с США, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что российская... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T14:24

2021-02-20T14:24

2021-02-20T14:28

россия

евросоюз

сша

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия заинтересована в налаживании добрых отношений и с Евросоюзом, и с США, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что российская сторона многое делает для этого, но не видит взаимности."Россия была и остается заинтересованной в налаживании добрых отношений и с США, и с Евросоюзом. Мы очень много делаем для этого, пытаясь побудить наших собеседников на проявление воли к нормализации отношений. У нас не всегда это получается, и мы не всегда видим взаимность. Точнее говоря, последнее время мы вообще не видим взаимности", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20201217/sanktsii-1589739229.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евросоюз, сша