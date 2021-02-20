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В России произвели более 11 миллионов комплектов доз вакцин от COVID-19
В России произвели более 11 миллионов комплектов доз вакцин от COVID-19
Произведено уже 11,1 миллиона комплектов доз вакцин от коронавируса, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T09:52
2021-02-20T09:52
2021-02-20T09:59
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Произведено уже 11,1 миллиона комплектов доз вакцин от коронавируса, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Накопленным итогом на сегодняшнюю дату произведено 11,1 миллиона комплектов доз вакцины, которые сегодня находятся в обороте", - сказала Голикова на совещании по вопросу вакцин для профилактики коронавируса.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество