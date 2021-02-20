https://ria.ru/20210220/smi-1598387177.html

Песков призвал не сравнивать ситуации со СМИ в России и на Украине

Песков призвал не сравнивать ситуации со СМИ в России и на Украине

В России никто не закрывает СМИ, не отнимает вдруг всю собственность, не вводит санкции против своих же граждан, проводить параллели с ситуацией на Украине -... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T14:35

2021-02-20T14:35

2021-02-20T17:35

россия

дмитрий песков

украина

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В России никто не закрывает СМИ, не отнимает вдруг всю собственность, не вводит санкции против своих же граждан, проводить параллели с ситуацией на Украине - глупо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Журналисты спросили у Пескова, не происходит ли и в России то, что вызывает обеспокоенность на Украине: репрессивные действия в отношении СМИ, политиков, ухудшение экономической ситуации.Он подчеркнул, что никто в России не отнимает вдруг всю собственность, не вводит санкции против своих же граждан только за то, что у них есть определенные различия с правительством, президентом в решении самых насущных проблем общества."Поэтому здесь как раз, что называется, две большие разницы", - добавил Песков. -0-

https://radiosputnik.ria.ru/20210220/medvedchuk-1598374798.html

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россия, дмитрий песков, украина