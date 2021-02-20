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Песков призвал не сравнивать ситуации со СМИ в России и на Украине
Песков призвал не сравнивать ситуации со СМИ в России и на Украине
В России никто не закрывает СМИ, не отнимает вдруг всю собственность, не вводит санкции против своих же граждан, проводить параллели с ситуацией на Украине -... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T14:35
2021-02-20T17:35
россия
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В России никто не закрывает СМИ, не отнимает вдруг всю собственность, не вводит санкции против своих же граждан, проводить параллели с ситуацией на Украине - глупо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Журналисты спросили у Пескова, не происходит ли и в России то, что вызывает обеспокоенность на Украине: репрессивные действия в отношении СМИ, политиков, ухудшение экономической ситуации.Он подчеркнул, что никто в России не отнимает вдруг всю собственность, не вводит санкции против своих же граждан только за то, что у них есть определенные различия с правительством, президентом в решении самых насущных проблем общества."Поэтому здесь как раз, что называется, две большие разницы", - добавил Песков. -0-
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россия, дмитрий песков, украина

Песков призвал не сравнивать ситуации со СМИ в России и на Украине

14:35 20.02.2021 (обновлено: 17:35 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В России никто не закрывает СМИ, не отнимает вдруг всю собственность, не вводит санкции против своих же граждан, проводить параллели с ситуацией на Украине - глупо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты спросили у Пескова, не происходит ли и в России то, что вызывает обеспокоенность на Украине: репрессивные действия в отношении СМИ, политиков, ухудшение экономической ситуации.

Нет, этих факторов Кремль в России не видит. В России никто не закрывает СМИ. Вот, например, телеканал "Дождь" свободно работает... я тоже надеюсь, на самом деле, что телеканал "Дождь" тоже эти тенденции репрессивные замечает на Украине. Но вы видите, что чрезвычайно оппозиционно настроенные СМИ продолжают работать... и в одночасье их никто не закрывает, поэтому глупо здесь проводить какие-то параллели.

Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса МедиаТЭК
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
Он подчеркнул, что никто в России не отнимает вдруг всю собственность, не вводит санкции против своих же граждан только за то, что у них есть определенные различия с правительством, президентом в решении самых насущных проблем общества.
"Поэтому здесь как раз, что называется, две большие разницы", - добавил Песков. -0-
Председатель политсовета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
Вчера, 16:43Сказано в эфире
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