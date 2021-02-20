https://ria.ru/20210220/selo-1598268827.html

В оставшееся без отопления чукотское село вылетели спасатели

В оставшееся без отопления чукотское село вылетели спасатели

Группа спасателей вылетела в село Нунлигран на Чукотке для помощи в ликвидации аварии, оставившей населенный пункт без отопления, сообщает региональный... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T08:48

2021-02-20T08:48

2021-02-20T08:48

чукотка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 20 фев – РИА Новости. Группа спасателей вылетела в село Нунлигран на Чукотке для помощи в ликвидации аварии, оставившей населенный пункт без отопления, сообщает региональный департамент промышленной политики.Село Нунлигран в четверг осталось без теплоснабжения из-за аварии на магистральной сети, там ввели режим ЧС. Без тепла остались почти все жилые дома, где проживают свыше 200 человек. В соседние села эвакуировали 142 человек, они размещены у родственников, знакомых и в муниципальных помещениях. В том числе вывезли детей из местной школы-интерната. В пятницу село посетил губернатор Роман Копин, он поручил оказать материальную помощь каждой семье Нунлиграна. В этот же день была ликвидирована утечка в системе, дома начали подключать к теплоснабжению."Для скорейшего ремонта вылетела группа в составе шести человек ГУ МЧС для проведения аварийно-спасательных работ и организации работы первоочередного жизнеобеспечения населения", - говорится в сообщении.Кроме того, сегодня в поселок Провидения вылетел самолет с грузом для Нунлиграна. На борту тепловые пушки, палатки, пластиковые трубы с необходимым комплектом переходников и кранов, для размещения желающих выехать в Провидения - все необходимое для размещения, а также 60 килограммов медикаментов для района, термосы и прочий груз.Сейчас в Нунлигране около 23 градусов мороза.

https://ria.ru/20210211/vlasti-1596975283.html

чукотка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чукотка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия