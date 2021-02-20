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В Красноярске арестовали мужчину, кинувшего петарду в машину чиновника
В Красноярске арестовали мужчину, кинувшего петарду в машину чиновника
Житель Иркутской области, подозреваемый в том, что кинул петарду в сторону машины председателя Красноярского горсовета, арестован по делу о хулиганстве,... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T14:21
2021-02-20T17:46
россия
иркутская область
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 20 фев - РИА Новости. Житель Иркутской области, подозреваемый в том, что кинул петарду в сторону машины председателя Красноярского горсовета, арестован по делу о хулиганстве, сообщает пресс-служба краевого управления МВД."По ходатайству следственной части МУ МВД России "Красноярское" Центральным районным судом Красноярска подозреваемый в совершении хулиганских действий заключен под стражу на 2 месяца", - говорится в сообщении.Сам мужчина заявил, что злого умысла не имел, а хотел повеселиться. "На фоне "Красноярск орденоносный" (надпись на здании мэрии – ред.) хотел сделать видео с салютом. Плюс еще к 23 февраля выложить что-нибудь... поюморить. Вот решил запустить салют в воздух. Но почему-то получилось так, что он полетел в строну машины. Я даже не предполагал и не планировал, что такое может произойти. Я бы, конечно, принес извинения этой женщине. У меня не было никакого злого умысла, чтобы причинить ей какие-то страдания или кому-то из окружающих", - рассказывает он на видео, распространенном региональным полицейским главком.Ранее сообщалось, что утром 19 февраля около здания администрации краевого центра 35-летний мужчина зажег пиротехническое изделие и бросил в сторону автомобиля председателя Красноярского городского совета депутатов. Никто не пострадал. В течение нескольких часов после случившегося оперативники установили личность мужчины и задержали его. Им оказался 35-летний житель Иркутской области. По статье УК РФ "Хулиганство" задержанному может грозить до 7 лет колонии.
https://ria.ru/20210204/granata-1596059661.html
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
"Себя повеселить" – оправдание красноярского хулигана, запустившего фейерверк в машину
Запустивший фейерверк в машину главы красноярского горсовета поясняет, что просто хотел повеселить себя, но петарда улетела не в ту сторону
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россия, иркутская область, красноярск, происшествия

В Красноярске арестовали мужчину, кинувшего петарду в машину чиновника

14:21 20.02.2021 (обновлено: 17:46 20.02.2021)
 
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КРАСНОЯРСК, 20 фев - РИА Новости. Житель Иркутской области, подозреваемый в том, что кинул петарду в сторону машины председателя Красноярского горсовета, арестован по делу о хулиганстве, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.
"По ходатайству следственной части МУ МВД России "Красноярское" Центральным районным судом Красноярска подозреваемый в совершении хулиганских действий заключен под стражу на 2 месяца", - говорится в сообщении.
Сам мужчина заявил, что злого умысла не имел, а хотел повеселиться. "На фоне "Красноярск орденоносный" (надпись на здании мэрии – ред.) хотел сделать видео с салютом. Плюс еще к 23 февраля выложить что-нибудь... поюморить. Вот решил запустить салют в воздух. Но почему-то получилось так, что он полетел в строну машины. Я даже не предполагал и не планировал, что такое может произойти. Я бы, конечно, принес извинения этой женщине. У меня не было никакого злого умысла, чтобы причинить ей какие-то страдания или кому-то из окружающих", - рассказывает он на видео, распространенном региональным полицейским главком.
Ранее сообщалось, что утром 19 февраля около здания администрации краевого центра 35-летний мужчина зажег пиротехническое изделие и бросил в сторону автомобиля председателя Красноярского городского совета депутатов. Никто не пострадал. В течение нескольких часов после случившегося оперативники установили личность мужчины и задержали его. Им оказался 35-летний житель Иркутской области. По статье УК РФ "Хулиганство" задержанному может грозить до 7 лет колонии.
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РоссияИркутская областьКрасноярскПроисшествия
 
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