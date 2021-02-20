https://ria.ru/20210220/petarda-1598339949.html

В Красноярске арестовали мужчину, кинувшего петарду в машину чиновника

В Красноярске арестовали мужчину, кинувшего петарду в машину чиновника

Житель Иркутской области, подозреваемый в том, что кинул петарду в сторону машины председателя Красноярского горсовета, арестован по делу о хулиганстве,... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T14:21

2021-02-20T14:21

2021-02-20T17:46

россия

иркутская область

красноярск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598387941_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_d52873a7165ae7336672eb903b64b2f3.jpg

КРАСНОЯРСК, 20 фев - РИА Новости. Житель Иркутской области, подозреваемый в том, что кинул петарду в сторону машины председателя Красноярского горсовета, арестован по делу о хулиганстве, сообщает пресс-служба краевого управления МВД."По ходатайству следственной части МУ МВД России "Красноярское" Центральным районным судом Красноярска подозреваемый в совершении хулиганских действий заключен под стражу на 2 месяца", - говорится в сообщении.Сам мужчина заявил, что злого умысла не имел, а хотел повеселиться. "На фоне "Красноярск орденоносный" (надпись на здании мэрии – ред.) хотел сделать видео с салютом. Плюс еще к 23 февраля выложить что-нибудь... поюморить. Вот решил запустить салют в воздух. Но почему-то получилось так, что он полетел в строну машины. Я даже не предполагал и не планировал, что такое может произойти. Я бы, конечно, принес извинения этой женщине. У меня не было никакого злого умысла, чтобы причинить ей какие-то страдания или кому-то из окружающих", - рассказывает он на видео, распространенном региональным полицейским главком.Ранее сообщалось, что утром 19 февраля около здания администрации краевого центра 35-летний мужчина зажег пиротехническое изделие и бросил в сторону автомобиля председателя Красноярского городского совета депутатов. Никто не пострадал. В течение нескольких часов после случившегося оперативники установили личность мужчины и задержали его. Им оказался 35-летний житель Иркутской области. По статье УК РФ "Хулиганство" задержанному может грозить до 7 лет колонии.

https://ria.ru/20210204/granata-1596059661.html

россия

иркутская область

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Себя повеселить" – оправдание красноярского хулигана, запустившего фейерверк в машину Запустивший фейерверк в машину главы красноярского горсовета поясняет, что просто хотел повеселить себя, но петарда улетела не в ту сторону 2021-02-20T14:21 true PT0M55S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, иркутская область, красноярск, происшествия