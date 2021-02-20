https://ria.ru/20210220/oxxxymiron-1598171691.html

Оксимирон зачитал куплет на русском в треке немецкого рэпера Kool Savas

Оксимирон зачитал куплет на русском в треке немецкого рэпера Kool Savas

Российский хип-хоп исполнитель Oxxxymiron (Мирон Федоров) зачитал куплет на русском языке в треке "Aghori" немецкого рэпера Саваша Юрдери, более известного по... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T02:42

2021-02-20T02:42

2021-02-20T02:42

шоу-бизнес

oxxxymiron (мирон федоров)

германия

рэп

культура

музыка

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150690/67/1506906797_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_037e7fba52e2953aa04f09d2bb443424.jpg

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Российский хип-хоп исполнитель Oxxxymiron (Мирон Федоров) зачитал куплет на русском языке в треке "Aghori" немецкого рэпера Саваша Юрдери, более известного по псевдониму Kool Savas. Композиция вошла в одноименный альбом МС из Германии, релиз которого состоялся в эту пятницу. В своем куплете Oxxxymiron размышляет о том, что жизнь состоит из череды различных проверок и судьбоносных моментов. В издании VSRAP подчеркивают, ранее Оксимирон не раз называл Юрдери "источником своего вдохновения". Считается, что работы одного из самых популярных рэперов Германии повлияли на творчество Мирона. "Aghori" можно послушать на некоторых цифровых площадках, а также на YouTube-канале Оксимирона.

https://ria.ru/20210201/gore-1595154052.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, oxxxymiron (мирон федоров), германия, рэп, музыка, новости культуры