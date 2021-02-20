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https://ria.ru/20210220/oxxxymiron-1598171691.html
Оксимирон зачитал куплет на русском в треке немецкого рэпера Kool Savas
Оксимирон зачитал куплет на русском в треке немецкого рэпера Kool Savas
Российский хип-хоп исполнитель Oxxxymiron (Мирон Федоров) зачитал куплет на русском языке в треке "Aghori" немецкого рэпера Саваша Юрдери, более известного по... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T02:42
2021-02-20T02:42
шоу-бизнес
oxxxymiron (мирон федоров)
германия
рэп
культура
музыка
новости культуры
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Российский хип-хоп исполнитель Oxxxymiron (Мирон Федоров) зачитал куплет на русском языке в треке "Aghori" немецкого рэпера Саваша Юрдери, более известного по псевдониму Kool Savas. Композиция вошла в одноименный альбом МС из Германии, релиз которого состоялся в эту пятницу. В своем куплете Oxxxymiron размышляет о том, что жизнь состоит из череды различных проверок и судьбоносных моментов. В издании VSRAP подчеркивают, ранее Оксимирон не раз называл Юрдери "источником своего вдохновения". Считается, что работы одного из самых популярных рэперов Германии повлияли на творчество Мирона. "Aghori" можно послушать на некоторых цифровых площадках, а также на YouTube-канале Оксимирона.
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шоу-бизнес, oxxxymiron (мирон федоров), германия, рэп, музыка, новости культуры

Оксимирон зачитал куплет на русском в треке немецкого рэпера Kool Savas

02:42 20.02.2021
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкРэп исполнитель Oxxxymiron
Рэп исполнитель Oxxxymiron - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Российский хип-хоп исполнитель Oxxxymiron (Мирон Федоров) зачитал куплет на русском языке в треке "Aghori" немецкого рэпера Саваша Юрдери, более известного по псевдониму Kool Savas. Композиция вошла в одноименный альбом МС из Германии, релиз которого состоялся в эту пятницу.
В своем куплете Oxxxymiron размышляет о том, что жизнь состоит из череды различных проверок и судьбоносных моментов.

"Жизнь — это не телочки с XO, а всего несколько часов, где ты не вывез, и точно меньше, где смог", — зачитывает Oxxxymiron.

В издании VSRAP подчеркивают, ранее Оксимирон не раз называл Юрдери "источником своего вдохновения". Считается, что работы одного из самых популярных рэперов Германии повлияли на творчество Мирона.
"Aghori" можно послушать на некоторых цифровых площадках, а также на YouTube-канале Оксимирона.
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