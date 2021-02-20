https://ria.ru/20210220/obrushenie-1598261492.html

В МЧС уточнили масштабы обрушения на фабрике в Норильске

В МЧС уточнили масштабы обрушения на фабрике в Норильске

Площадь обрушения в цеху Норильской обогатительной фабрики составила порядка 1 тысячи квадратных метров, сообщили журналистам в краевом главке МЧС. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T05:35

2021-02-20T05:35

2021-02-20T06:41

россия

следственный комитет россии (ск рф)

обрушение на фабрике в норильске

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

норильск

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 20 фев - РИА Новости. Площадь обрушения в цеху Норильской обогатительной фабрики составила порядка 1 тысячи квадратных метров, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.Ранее МЧС России указало, что сообщение об обрушении поступило в 0.44 мск. Самостоятельно спаслись два человека, четырех человек спасли из-под завалов, продолжаются поиски еще двоих. Позже один из извлеченных из-под завалов скончался в машине скорой помощи. Прокуратура начала проверку о нарушении правил промышленной безопасности. СК региона возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. По данным прокуратуры, обрушение произошло во время ремонтных работ по усилению конструкций."По уточненной информации, произошли обрушения на общей площади порядка 1000 кв м. Работы на месте проводятся в трехсменном режиме. Регулярно объявляется минута тишины", - сказал представитель главка.Всего привлечено 195 человек, 57 единиц техники, из них от МЧС - 107 человек, 17 единиц техники.

https://ria.ru/20210215/obrushenie-1597504500.html

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