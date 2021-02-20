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Журналистов пустили в зал на оглашение приговора Навальному
Журналистов пустили в зал на оглашение приговора Навальному
Представителей СМИ запустили в зал, где в ближайшее время мировая судья столичного района Южное Медведково вынесет приговор Алексею Навальному по деле о клевете РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T17:09
2021-02-20T17:11
алексей навальный
москва
общество
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Представителей СМИ запустили в зал, где в ближайшее время мировая судья столичного района Южное Медведково вынесет приговор Алексею Навальному по деле о клевете на ветерана, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.До этого подсудимого завели в зал - он, как и ранее, находится в "аквариуме" без наручников.Вскоре, по плану, начнется оглашение приговора. На прошлом заседании гособвинитель Екатерина Фролова запросила для Навального наказание в виде штрафа 950 тысяч рублей. Сам блогер себя виновным не признает.В ходе первого сегодняшнего заседания Мосгорсуд признал законной отмену Алексею Навальному условного срока по делу "Ив Роше" и замену его на реальный, но внес зачел в срок все время, проведенное под домашним арестом (до этого два месяца не были учтены).По итогам второго процесса будет оглашен приговор по клевете, однако эта статья не предполагает лишение свободы и не повлияет на продолжительность реального срока. Таким образом, Навальному предстоит отсидеть в местах заключения около 2,5 лет – год из 3,5 назначенных он уже отбыл.Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений к Конституцию РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.Виновным себя Навальный не признал. Ему вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, — однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.
https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598336734.html
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алексей навальный, москва, общество

Журналистов пустили в зал на оглашение приговора Навальному

17:09 20.02.2021 (обновлено: 17:11 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Представителей СМИ запустили в зал, где в ближайшее время мировая судья столичного района Южное Медведково вынесет приговор Алексею Навальному по деле о клевете на ветерана, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
До этого подсудимого завели в зал - он, как и ранее, находится в "аквариуме" без наручников.
Вскоре, по плану, начнется оглашение приговора. На прошлом заседании гособвинитель Екатерина Фролова запросила для Навального наказание в виде штрафа 950 тысяч рублей. Сам блогер себя виновным не признает.
В ходе первого сегодняшнего заседания Мосгорсуд признал законной отмену Алексею Навальному условного срока по делу "Ив Роше" и замену его на реальный, но внес зачел в срок все время, проведенное под домашним арестом (до этого два месяца не были учтены).
По итогам второго процесса будет оглашен приговор по клевете, однако эта статья не предполагает лишение свободы и не повлияет на продолжительность реального срока. Таким образом, Навальному предстоит отсидеть в местах заключения около 2,5 лет – год из 3,5 назначенных он уже отбыл.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
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Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений к Конституцию РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
Виновным себя Навальный не признал. Ему вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, — однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.
 
Алексей НавальныйМоскваОбщество
 
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