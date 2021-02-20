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https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598328400.html
Прокурор: на время лечения Навального ФСИН приостановила за ним надзор
Прокурор: на время лечения Навального ФСИН приостановила за ним надзор
На время нахождения Алексея Навального на лечении в немецкой клинике Charite ФСИН приостановила за ним надзор, напомнила гособвинитель Екатерина Фролова во... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T13:28
2021-02-20T13:41
россия
ив роше
алексей навальный
германия
происшествия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. На время нахождения Алексея Навального на лечении в немецкой клинике Charite ФСИН приостановила за ним надзор, напомнила гособвинитель Екатерина Фролова во время пресс-подхода."На время нахождения Навального на лечении в клинике Charite ФСИН приостановила за ним надзор. Ещё до 20 августа 2020 года Навальный 7 раз нарушил условия испытательного срока", - сказала прокурор журналистам.Гособвинитель дала комментарий прессе в здании Бабушкинского суда после решения Мосгорсуда о признании законной замены условного срока наказания Навальному на реальный по делу "Ив Роше".В субботу Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в колонии около 2,5 лет.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.До этого ФСИН трижды выступала за эту меру – но каждый раз получала в суде отказ. В целом, лишение привилегии отбывать срок условно применяется в России довольно активно – только в прошлом году эту меру приняли в отношении 11,3 тысячи человек, а в 2019-м – более чем 15 тысяч.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что по поводу "отравления" Навального проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя, а Запад игнорирует просьбы РФ представить хотя бы официальное заключение по инциденту. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.
https://radiosputnik.ria.ru/20210220/navalnyy-1598318726.html
https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598309585.html
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россия, ив роше, алексей навальный, германия, происшествия

Прокурор: на время лечения Навального ФСИН приостановила за ним надзор

13:28 20.02.2021 (обновлено: 13:41 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. На время нахождения Алексея Навального на лечении в немецкой клинике Charite ФСИН приостановила за ним надзор, напомнила гособвинитель Екатерина Фролова во время пресс-подхода.
"На время нахождения Навального на лечении в клинике Charite ФСИН приостановила за ним надзор. Ещё до 20 августа 2020 года Навальный 7 раз нарушил условия испытательного срока", - сказала прокурор журналистам.
Гособвинитель дала комментарий прессе в здании Бабушкинского суда после решения Мосгорсуда о признании законной замены условного срока наказания Навальному на реальный по делу "Ив Роше".
В субботу Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в колонии около 2,5 лет.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.
Комментарии адвокатов Навального после суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
12:52
Защита Навального раскрыла свою тактику после приговора
До этого ФСИН трижды выступала за эту меру – но каждый раз получала в суде отказ. В целом, лишение привилегии отбывать срок условно применяется в России довольно активно – только в прошлом году эту меру приняли в отношении 11,3 тысячи человек, а в 2019-м – более чем 15 тысяч.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
12:19
Адвокаты не исключили, что Навального сегодня этапируют в колонию
Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".
В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что по поводу "отравления" Навального проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя, а Запад игнорирует просьбы РФ представить хотя бы официальное заключение по инциденту. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
12:05
Решение о замене Навальному условного срока на реальный вступило в силу
 
РоссияИв РошеАлексей НавальныйГерманияПроисшествия
 
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