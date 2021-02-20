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Онлайн-конференция о развитии нацсистемы медпомощи и экспорта медуслуг
Онлайн-конференция о развитии нацсистемы медпомощи и экспорта медуслуг
25 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная развитию национальной системы качества и безопасности медицинской помощи как ключевого драйвера развития экспорта медицинских услуг.
2021-02-20T11:07
2021-02-20T11:07
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Задать вопросУчастники:- заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Олег САЛАГАЙ;- заместитель директора Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства здравоохранения Российской Федерации Андрей ГАЙДЕРОВ;- директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития Российской Федерации Лилия ЩУР-ТРУХАНОВИЧ;- директор Национального института качества Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Игорь ИВАНОВ;- президент организации "Джоинт Коммишин Интернейшенл" (Joint Commission Resources/Joint Commission International) Пола ВИЛЬСОН;- главный врач Государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Татарстан "Больница скорой медицинской помощи" г. Набережные Челны Марат МУХАМАДЕЕВ.Эксперты обсудят вопросы, связанные с формированием национальной системы качества и безопасности медицинской помощи, с подготовкой медицинских организаций России к международной аккредитации JCI в рамках реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" - части национального проекта "Здравоохранение", реализуемого в 2019–2024 гг. В задачах проекта – разработка системы мер по наращиванию экспорта медицинских услуг и программы коммуникационных мероприятий, а также формирование системы мониторинга объема медицинских услуг, оказываемых иностранным гражданам на территории нашей страны.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о развитии нацсистемы медпомощи и экспорта медуслуг

11:07 20.02.2021
 
Читать ria.ru в
25 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная развитию национальной системы качества и безопасности медицинской помощи как ключевого драйвера развития экспорта медицинских услуг.
Задать вопрос

Участники:
- заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Олег САЛАГАЙ;
- заместитель директора Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства здравоохранения Российской Федерации Андрей ГАЙДЕРОВ;
- директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития Российской Федерации Лилия ЩУР-ТРУХАНОВИЧ;
- директор Национального института качества Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Игорь ИВАНОВ;
- президент организации "Джоинт Коммишин Интернейшенл" (Joint Commission Resources/Joint Commission International) Пола ВИЛЬСОН;
- главный врач Государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Татарстан "Больница скорой медицинской помощи" г. Набережные Челны Марат МУХАМАДЕЕВ.

Эксперты обсудят вопросы, связанные с формированием национальной системы качества и безопасности медицинской помощи, с подготовкой медицинских организаций России к международной аккредитации JCI в рамках реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" - части национального проекта "Здравоохранение", реализуемого в 2019–2024 гг.
В задачах проекта – разработка системы мер по наращиванию экспорта медицинских услуг и программы коммуникационных мероприятий, а также формирование системы мониторинга объема медицинских услуг, оказываемых иностранным гражданам на территории нашей страны.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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