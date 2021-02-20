Онлайн-конференция о развитии нацсистемы медпомощи и экспорта медуслуг
25 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная развитию национальной системы качества и безопасности медицинской помощи как ключевого драйвера развития экспорта медицинских услуг.
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Участники:
- заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Олег САЛАГАЙ;
- заместитель директора Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства здравоохранения Российской Федерации Андрей ГАЙДЕРОВ;
- директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития Российской Федерации Лилия ЩУР-ТРУХАНОВИЧ;
- директор Национального института качества Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Игорь ИВАНОВ;
- президент организации "Джоинт Коммишин Интернейшенл" (Joint Commission Resources/Joint Commission International) Пола ВИЛЬСОН;
- главный врач Государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Татарстан "Больница скорой медицинской помощи" г. Набережные Челны Марат МУХАМАДЕЕВ.
Эксперты обсудят вопросы, связанные с формированием национальной системы качества и безопасности медицинской помощи, с подготовкой медицинских организаций России к международной аккредитации JCI в рамках реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" - части национального проекта "Здравоохранение", реализуемого в 2019–2024 гг.
В задачах проекта – разработка системы мер по наращиванию экспорта медицинских услуг и программы коммуникационных мероприятий, а также формирование системы мониторинга объема медицинских услуг, оказываемых иностранным гражданам на территории нашей страны.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Олег САЛАГАЙ;
- заместитель директора Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства здравоохранения Российской Федерации Андрей ГАЙДЕРОВ;
- директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития Российской Федерации Лилия ЩУР-ТРУХАНОВИЧ;
- директор Национального института качества Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Игорь ИВАНОВ;
- президент организации "Джоинт Коммишин Интернейшенл" (Joint Commission Resources/Joint Commission International) Пола ВИЛЬСОН;
- главный врач Государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Татарстан "Больница скорой медицинской помощи" г. Набережные Челны Марат МУХАМАДЕЕВ.
Эксперты обсудят вопросы, связанные с формированием национальной системы качества и безопасности медицинской помощи, с подготовкой медицинских организаций России к международной аккредитации JCI в рамках реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" - части национального проекта "Здравоохранение", реализуемого в 2019–2024 гг.
В задачах проекта – разработка системы мер по наращиванию экспорта медицинских услуг и программы коммуникационных мероприятий, а также формирование системы мониторинга объема медицинских услуг, оказываемых иностранным гражданам на территории нашей страны.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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