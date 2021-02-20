https://ria.ru/20210220/meditsinskie-uslugi-1598291474.html

Онлайн-конференция о развитии нацсистемы медпомощи и экспорта медуслуг

Онлайн-конференция о развитии нацсистемы медпомощи и экспорта медуслуг

25 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная развитию национальной системы качества и безопасности медицинской помощи как ключевого драйвера развития экспорта медицинских услуг.

2021-02-20T11:07

2021-02-20T11:07

2021-02-20T11:07

анонсы

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https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1598291474.jpg?1613808444

Задать вопросУчастники:- заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Олег САЛАГАЙ;- заместитель директора Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства здравоохранения Российской Федерации Андрей ГАЙДЕРОВ;- директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития Российской Федерации Лилия ЩУР-ТРУХАНОВИЧ;- директор Национального института качества Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Игорь ИВАНОВ;- президент организации "Джоинт Коммишин Интернейшенл" (Joint Commission Resources/Joint Commission International) Пола ВИЛЬСОН;- главный врач Государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Татарстан "Больница скорой медицинской помощи" г. Набережные Челны Марат МУХАМАДЕЕВ.Эксперты обсудят вопросы, связанные с формированием национальной системы качества и безопасности медицинской помощи, с подготовкой медицинских организаций России к международной аккредитации JCI в рамках реализации федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" - части национального проекта "Здравоохранение", реализуемого в 2019–2024 гг. В задачах проекта – разработка системы мер по наращиванию экспорта медицинских услуг и программы коммуникационных мероприятий, а также формирование системы мониторинга объема медицинских услуг, оказываемых иностранным гражданам на территории нашей страны.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы