https://ria.ru/20210220/martin-1598210610.html

Автор "Игры престолов" спродюсирует экранизацию романа "Знаки дороги"

Автор "Игры престолов" спродюсирует экранизацию романа "Знаки дороги"

СМИ узнали, что американский писатель Джордж Р. Р. Мартин спродюсирует телеадаптацию романа "Знаки дороги" Роджера Желязны, сообщает Deadline. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T06:49

2021-02-20T06:49

2021-02-20T06:49

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. СМИ узнали, что американский писатель Джордж Р. Р. Мартин спродюсирует телеадаптацию романа "Знаки дороги" Роджера Желязны, сообщает Deadline. По информации издания, Мартин будет разрабатывать проект для кабельной сети HBO. Она же выпустила сериал "Игра престолов", основанный на фэнтезийном цикле писателя "Песнь Льда и Пламени". Сценарий подготовила Калинда Васкес, которая участвовала в создании научно-фантастического шоу "Звездный путь: Дискавери" и хоррор-сериала "Бойтесь ходячих мертвецов". Ее же выбрали одним из шоураннеров проекта. В книге Желязны, опубликованной в 1979-м году, рассказывают о шоссе, с помощью которого можно путешествовать во времени, исследовать тайны миры и даже исправлять ошибки прошлого. Остальные подробности, в том числе об актерском составе, дате выхода и начале кинопроизводства, пока не раскрывают.

https://ria.ru/20210128/serial-1594889011.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

hbo, netflix, джордж мартин, кино и сериалы, новости культуры