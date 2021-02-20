https://ria.ru/20210220/martin-1598210610.html
Автор "Игры престолов" спродюсирует экранизацию романа "Знаки дороги"
Автор "Игры престолов" спродюсирует экранизацию романа "Знаки дороги"
СМИ узнали, что американский писатель Джордж Р. Р. Мартин спродюсирует телеадаптацию романа "Знаки дороги" Роджера Желязны, сообщает Deadline. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T06:49
2021-02-20T06:49
2021-02-20T06:49
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. СМИ узнали, что американский писатель Джордж Р. Р. Мартин спродюсирует телеадаптацию романа "Знаки дороги" Роджера Желязны, сообщает Deadline. По информации издания, Мартин будет разрабатывать проект для кабельной сети HBO. Она же выпустила сериал "Игра престолов", основанный на фэнтезийном цикле писателя "Песнь Льда и Пламени". Сценарий подготовила Калинда Васкес, которая участвовала в создании научно-фантастического шоу "Звездный путь: Дискавери" и хоррор-сериала "Бойтесь ходячих мертвецов". Ее же выбрали одним из шоураннеров проекта. В книге Желязны, опубликованной в 1979-м году, рассказывают о шоссе, с помощью которого можно путешествовать во времени, исследовать тайны миры и даже исправлять ошибки прошлого. Остальные подробности, в том числе об актерском составе, дате выхода и начале кинопроизводства, пока не раскрывают.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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hbo, netflix, джордж мартин, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости.
СМИ узнали, что американский писатель Джордж Р. Р. Мартин спродюсирует телеадаптацию романа "Знаки дороги" Роджера Желязны, сообщает
Deadline.
По информации издания, Мартин будет разрабатывать проект для кабельной сети HBO. Она же выпустила сериал "Игра престолов", основанный на фэнтезийном цикле писателя "Песнь Льда и Пламени".
Сценарий подготовила Калинда Васкес, которая участвовала в создании научно-фантастического шоу "Звездный путь: Дискавери" и хоррор-сериала "Бойтесь ходячих мертвецов". Ее же выбрали одним из шоураннеров проекта.
"Моя карьера на телевидении началась в 1985-м году, когда я адаптировал "Последнего защитника Камелота" Роджера Желязны для телесериала "Сумеречная зона". Роджер был другом, наставником и одним из величайших писателей-фантастов, которые когда-либо жили. Вот почему я так рад участвовать в адаптации его произведения "Знаки дороги", — рассказал Джордж Мартин.
В книге Желязны, опубликованной в 1979-м году, рассказывают о шоссе, с помощью которого можно путешествовать во времени, исследовать тайны миры и даже исправлять ошибки прошлого.
Остальные подробности, в том числе об актерском составе, дате выхода и начале кинопроизводства, пока не раскрывают.