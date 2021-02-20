https://ria.ru/20210220/kovivak-1598292923.html
Центр Чумакова внесет предложения по расширению производства "КовиВак"
Центр Чумакова внесет предложения по расширению производства "КовиВак"
Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук представит руководству РФ свои... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T11:12
2021-02-20T11:12
2021-02-20T13:47
распространение коронавируса
вакцина "ковивак"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
михаил мишустин
российская академия наук
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598278783_0:155:1024:731_1920x0_80_0_0_a14b764a4e537398a63eb936a45fae27.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук представит руководству РФ свои предложения по расширению производства своей вакцины от коронавируса "КовиВак", сообщил генеральный директор Центра Айдар Ишмухаметов."(Расширение производства) - принципиальный вопрос для развития. Понятно, что можно подойти несколькими способами. Необходимые дополнительные цеха можно создавать в центре Чумакова, можно также создавать с самого начала полный цикл (производства) на другой площадке... Это вопрос государственного решения, и соответствующие бумаги я предложу для руководства (страны)", - сказал Ишмухаметов в субботу на совещании по вопросу вакцин для профилактики COVID-19, которое провел премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598278783_0:30:1024:798_1920x0_80_0_0_2ddd4f5de2275a91964676eae52d6d8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "ковивак", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, михаил мишустин, российская академия наук, общество