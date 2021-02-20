https://ria.ru/20210220/kovivak-1598292923.html

Центр Чумакова внесет предложения по расширению производства "КовиВак"

Центр Чумакова внесет предложения по расширению производства "КовиВак"

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук представит руководству РФ свои... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T11:12

2021-02-20T11:12

2021-02-20T13:47

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук представит руководству РФ свои предложения по расширению производства своей вакцины от коронавируса "КовиВак", сообщил генеральный директор Центра Айдар Ишмухаметов."(Расширение производства) - принципиальный вопрос для развития. Понятно, что можно подойти несколькими способами. Необходимые дополнительные цеха можно создавать в центре Чумакова, можно также создавать с самого начала полный цикл (производства) на другой площадке... Это вопрос государственного решения, и соответствующие бумаги я предложу для руководства (страны)", - сказал Ишмухаметов в субботу на совещании по вопросу вакцин для профилактики COVID-19, которое провел премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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2021

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вакцина "ковивак", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, михаил мишустин, российская академия наук, общество