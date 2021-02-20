https://ria.ru/20210220/koronavirus-1598298567.html

Еще одна африканская страна зарегистрировала "Спутник V"

Еще одна африканская страна зарегистрировала "Спутник V"

Министерство здравоохранения Ганы зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T11:36

2021-02-20T11:36

2021-02-20T11:36

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

гана

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597247527_0:1:3078:1732_1920x0_80_0_0_ab03972819e733d0f7a7ce58268f665b.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения Ганы зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Республики Гана. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", - заявили в фонде.Гана стала 31-й страной мира и пятым государством Африканского континента, одобрившим вакцину "Спутник V".Таким образом, "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственных регуляторов."Министерство здравоохранения Ганы осуществило тщательный анализ данных по безопасности и эффективности вакцины "Спутник V", которые были подтверждены, в том числе, публикацией в журнале The Lancet, и приняло решение об одобрении препарата. Это еще один позитивный пример сотрудничества по вакцине между Россией и партнерами по всему миру, которое направлено на спасение жизней и защиту населения", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Применение вакцины "Спутник V" уже одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне и Сан-Марино.

https://ria.ru/20210220/vaktsina-1598273902.html

россия

гана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, гана, в мире