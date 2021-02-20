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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210220/koronavirus-1598298567.html
Еще одна африканская страна зарегистрировала "Спутник V"
Еще одна африканская страна зарегистрировала "Спутник V"
Министерство здравоохранения Ганы зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T11:36
2021-02-20T11:36
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
гана
в мире
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения Ганы зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Республики Гана. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", - заявили в фонде.Гана стала 31-й страной мира и пятым государством Африканского континента, одобрившим вакцину "Спутник V".Таким образом, "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственных регуляторов."Министерство здравоохранения Ганы осуществило тщательный анализ данных по безопасности и эффективности вакцины "Спутник V", которые были подтверждены, в том числе, публикацией в журнале The Lancet, и приняло решение об одобрении препарата. Это еще один позитивный пример сотрудничества по вакцине между Россией и партнерами по всему миру, которое направлено на спасение жизней и защиту населения", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Применение вакцины "Спутник V" уже одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне и Сан-Марино.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, гана, в мире

Еще одна африканская страна зарегистрировала "Спутник V"

11:36 20.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения Ганы зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Республики Гана. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", - заявили в фонде.
Гана стала 31-й страной мира и пятым государством Африканского континента, одобрившим вакцину "Спутник V".
Таким образом, "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственных регуляторов.
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"Министерство здравоохранения Ганы осуществило тщательный анализ данных по безопасности и эффективности вакцины "Спутник V", которые были подтверждены, в том числе, публикацией в журнале The Lancet, и приняло решение об одобрении препарата. Это еще один позитивный пример сотрудничества по вакцине между Россией и партнерами по всему миру, которое направлено на спасение жизней и защиту населения", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Применение вакцины "Спутник V" уже одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне и Сан-Марино.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийГанаВ мире
 
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