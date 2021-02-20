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В Италии пройдет мировой чемпионат по приготовлению соуса песто
В Италии пройдет мировой чемпионат по приготовлению соуса песто
В Генуе вновь пройдет традиционный чемпионат по приготовлению песто, сообщает Национальное агентство Италии по туризму. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T02:42
2021-02-20T02:42
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Генуе вновь пройдет традиционный чемпионат по приготовлению песто, сообщает Национальное агентство Италии по туризму.В прошлом году кулинарное соревнование пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. В этом году 20 марта оно все же состоится. Песто — визитная карточка итальянской кухни. Цель состязания — приготовить самый известный в мире соус в мраморной ступке, как того строго требует традиция, и найти идеальный баланс между базиликом, кедровыми орехами, чесноком, оливковым маслом, сыром и солью.
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В Италии пройдет мировой чемпионат по приготовлению соуса песто

02:42 20.02.2021
 
© Pixabay / Pixabay/ RitaEСоус Песто
Соус Песто - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© Pixabay / Pixabay/ RitaE
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Генуе вновь пройдет традиционный чемпионат по приготовлению песто, сообщает Национальное агентство Италии по туризму.
В прошлом году кулинарное соревнование пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. В этом году 20 марта оно все же состоится.
Песто — визитная карточка итальянской кухни.
Цель состязания — приготовить самый известный в мире соус в мраморной ступке, как того строго требует традиция, и найти идеальный баланс между базиликом, кедровыми орехами, чесноком, оливковым маслом, сыром и солью.
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