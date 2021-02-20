https://ria.ru/20210220/italiya-1598160151.html

В Италии пройдет мировой чемпионат по приготовлению соуса песто

В Италии пройдет мировой чемпионат по приготовлению соуса песто

В Генуе вновь пройдет традиционный чемпионат по приготовлению песто, сообщает Национальное агентство Италии по туризму. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T02:42

2021-02-20T02:42

2021-02-20T02:42

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Генуе вновь пройдет традиционный чемпионат по приготовлению песто, сообщает Национальное агентство Италии по туризму.В прошлом году кулинарное соревнование пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. В этом году 20 марта оно все же состоится. Песто — визитная карточка итальянской кухни. Цель состязания — приготовить самый известный в мире соус в мраморной ступке, как того строго требует традиция, и найти идеальный баланс между базиликом, кедровыми орехами, чесноком, оливковым маслом, сыром и солью.

https://ria.ru/20201123/retsepty-1585519223.html

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коронавирус covid-19, еда - туризм, туризм, средиземноморье, новости - туризм, генуя, италия, еда