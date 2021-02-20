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Вирусологи оценили риск эпидемии птичьего гриппа среди людей
Вирусологи оценили риск эпидемии птичьего гриппа среди людей
Опрошенные РБК вирусологи оценили угрозу распространения птичьего гриппа H5N8 среди людей. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T20:20
2021-02-20T20:20
россия
николай малышев
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Опрошенные РБК вирусологи оценили угрозу распространения птичьего гриппа H5N8 среди людей. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что семь россиян заразились вирусом птичьего гриппа А (H5N8). По ее словам, это первый случай инфицирования человека этим штаммом в мире.Доктор биологических наук, профессор вирусологии, директор Евразийского института зоонозных инфекций Александр Шестопалов заявил, что научно подтвержденных случаев заражения человека вирусом H5N8 пока нет. Специалист рассказал о "триаде Коха" — это условия для признания вируса возбудителем болезни. И одно из них — это "выведение возбудителя в чистой культуре"."Здесь такой ситуации нет &lt;...&gt; Вирус-то у них не выделялся", — отметил Шестопалов. Другие условия из "триады" — это наличие возбудителя во всех случаях болезни, его отсутствие у здоровых людей, а также возникновение заболевания при попадании культуры микроба в организм. По мнению Шестопалова, обнаружение вируса у человека "абсолютно не значимо", так как он циркулирует по России порядка десяти лет и встречается у дикой и домашней птицы. Причем встречается на птицефабриках и фермах почти по всей России и Европе. Специалист добавил также, что у метода ПЦР, которым выявили возбудитель H5N8, могут быть и ошибки. Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев, в свою очередь, отметил, что в мире есть целый ряд заболеваний, передающихся от животных к людям. При этом межвидовые переходы достаточно редки, однако имеют место и в случае с птичьими гриппами. "Вот СМИ дали информацию о новом вирусе и многие забеспокоились, но многие похожие вещи происходят, и никто внимания не обращает", — сказал ученый. Он привел в качестве примера сальмонеллез, передающийся человеку, например, в контактных зоопарках от черепах и лягушек. "Дети заражаются, кто-то хочет доставить ребенку радость, а в результате он серьезно заболевает", — добавил Малышев. Он отметил, что в человеческой популяции существует порядка полутора тысяч инфекционных заболеваний, а у животных их еще больше.
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россия, николай малышев, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Вирусологи оценили риск эпидемии птичьего гриппа среди людей

20:20 20.02.2021
 
© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкМолодые курицы в корпусе для выращивания молодняка
Молодые курицы в корпусе для выращивания молодняка - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Опрошенные РБК вирусологи оценили угрозу распространения птичьего гриппа H5N8 среди людей.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что семь россиян заразились вирусом птичьего гриппа А (H5N8). По ее словам, это первый случай инфицирования человека этим штаммом в мире.
Доктор биологических наук, профессор вирусологии, директор Евразийского института зоонозных инфекций Александр Шестопалов заявил, что научно подтвержденных случаев заражения человека вирусом H5N8 пока нет.
Специалист рассказал о "триаде Коха" — это условия для признания вируса возбудителем болезни. И одно из них — это "выведение возбудителя в чистой культуре".
"Здесь такой ситуации нет <...> Вирус-то у них не выделялся", — отметил Шестопалов.
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Другие условия из "триады" — это наличие возбудителя во всех случаях болезни, его отсутствие у здоровых людей, а также возникновение заболевания при попадании культуры микроба в организм.
По мнению Шестопалова, обнаружение вируса у человека "абсолютно не значимо", так как он циркулирует по России порядка десяти лет и встречается у дикой и домашней птицы. Причем встречается на птицефабриках и фермах почти по всей России и Европе.
Специалист добавил также, что у метода ПЦР, которым выявили возбудитель H5N8, могут быть и ошибки.
Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев, в свою очередь, отметил, что в мире есть целый ряд заболеваний, передающихся от животных к людям. При этом межвидовые переходы достаточно редки, однако имеют место и в случае с птичьими гриппами.
"Вот СМИ дали информацию о новом вирусе и многие забеспокоились, но многие похожие вещи происходят, и никто внимания не обращает", — сказал ученый.
Он привел в качестве примера сальмонеллез, передающийся человеку, например, в контактных зоопарках от черепах и лягушек.
"Дети заражаются, кто-то хочет доставить ребенку радость, а в результате он серьезно заболевает", — добавил Малышев.
Он отметил, что в человеческой популяции существует порядка полутора тысяч инфекционных заболеваний, а у животных их еще больше.
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