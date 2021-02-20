https://ria.ru/20210220/diabet-1598315077.html

Названы "глазные" симптомы сахарного диабета

Названы "глазные" симптомы сахарного диабета

Проблемы со зрением могут свидетельствовать о диабете второго типа, сообщает Express со ссылкой на специалистов клиники Майо. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T12:36

2021-02-20T12:36

2021-02-20T13:10

диабет

здоровье

общество

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Проблемы со зрением могут свидетельствовать о диабете второго типа, сообщает Express со ссылкой на специалистов клиники Майо.Так, одним из проявлений заболевания считается диабетическая ретинопатия — осложнение, поражающее сосуды сетчатки глазного яблока. По мере прогрессирования болезни человек начинает видеть темные пятна или пустые области в поле зрения, создается эффект затуманенности и нарушения цветового поля.При появлении подобных симптомов и других проблем с глазами специалисты рекомендуют обратиться к врачу, чтобы подтвердить или исключить наличие диабета.

https://ria.ru/20210131/myasnikov-1595403647.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

диабет, здоровье, общество