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Названы "глазные" симптомы сахарного диабета
Названы "глазные" симптомы сахарного диабета
Проблемы со зрением могут свидетельствовать о диабете второго типа, сообщает Express со ссылкой на специалистов клиники Майо. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T12:36
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диабет
здоровье
общество
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Проблемы со зрением могут свидетельствовать о диабете второго типа, сообщает Express со ссылкой на специалистов клиники Майо.Так, одним из проявлений заболевания считается диабетическая ретинопатия — осложнение, поражающее сосуды сетчатки глазного яблока. По мере прогрессирования болезни человек начинает видеть темные пятна или пустые области в поле зрения, создается эффект затуманенности и нарушения цветового поля.При появлении подобных симптомов и других проблем с глазами специалисты рекомендуют обратиться к врачу, чтобы подтвердить или исключить наличие диабета.
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диабет, здоровье, общество

Названы "глазные" симптомы сахарного диабета

12:36 20.02.2021 (обновлено: 13:10 20.02.2021)
 
© Depositphotos / Andrey PopovПроверка уровня сахара в крови глюкометром
Проверка уровня сахара в крови глюкометром - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© Depositphotos / Andrey Popov
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МОСКВА, 20 февРИА Новости. Проблемы со зрением могут свидетельствовать о диабете второго типа, сообщает Express со ссылкой на специалистов клиники Майо.
Так, одним из проявлений заболевания считается диабетическая ретинопатия — осложнение, поражающее сосуды сетчатки глазного яблока.
"Сначала диабетическая ретинопатия может не вызывать вообще никаких симптомов или выражаться в легких проблемах со зрением", — предупредили врачи.
По мере прогрессирования болезни человек начинает видеть темные пятна или пустые области в поле зрения, создается эффект затуманенности и нарушения цветового поля.
При появлении подобных симптомов и других проблем с глазами специалисты рекомендуют обратиться к врачу, чтобы подтвердить или исключить наличие диабета.
Врач Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
31 января, 19:45
Мясников назвал привычку, грозящую развитием сахарного диабета
 
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