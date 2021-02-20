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Названы "глазные" симптомы сахарного диабета
Названы "глазные" симптомы сахарного диабета
Проблемы со зрением могут свидетельствовать о диабете второго типа, сообщает Express со ссылкой на специалистов клиники Майо. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T12:36
2021-02-20T12:36
2021-02-20T13:10
диабет
здоровье
общество
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Проблемы со зрением могут свидетельствовать о диабете второго типа, сообщает Express со ссылкой на специалистов клиники Майо.Так, одним из проявлений заболевания считается диабетическая ретинопатия — осложнение, поражающее сосуды сетчатки глазного яблока. По мере прогрессирования болезни человек начинает видеть темные пятна или пустые области в поле зрения, создается эффект затуманенности и нарушения цветового поля.При появлении подобных симптомов и других проблем с глазами специалисты рекомендуют обратиться к врачу, чтобы подтвердить или исключить наличие диабета.
https://ria.ru/20210131/myasnikov-1595403647.html
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диабет, здоровье, общество
МОСКВА, 20 фев
— РИА Новости.
Проблемы со зрением могут свидетельствовать о диабете второго типа, сообщает Express
со ссылкой на специалистов клиники Майо.
Так, одним из проявлений заболевания считается диабетическая ретинопатия — осложнение, поражающее сосуды сетчатки глазного яблока.
"Сначала диабетическая ретинопатия может не вызывать вообще никаких симптомов или выражаться в легких проблемах со зрением", — предупредили врачи.
По мере прогрессирования болезни человек начинает видеть темные пятна или пустые области в поле зрения, создается эффект затуманенности и нарушения цветового поля.
При появлении подобных симптомов и других проблем с глазами специалисты рекомендуют обратиться к врачу, чтобы подтвердить или исключить наличие диабета.