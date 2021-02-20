https://ria.ru/20210220/degtyarev-1598272620.html
Дегтярев вручил наручные часы военнослужащим Хабаровского края
Дегтярев вручил наручные часы военнослужащим Хабаровского края
Лучшие офицеры, прапорщики и сержанты, проходящие службу на территории Хабаровского края, получили в субботу денежные премии и наручные часы от врио губернатора РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T09:29
2021-02-20T09:29
2021-02-20T09:29
россия
михаил дегтярев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хабаровск
хабаровский край
общество
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ХАБАРОВСК, 20 фев - РИА Новости. Лучшие офицеры, прапорщики и сержанты, проходящие службу на территории Хабаровского края, получили в субботу денежные премии и наручные часы от врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, Дню Защитника Отечества в Хабаровске были посвящены несколько мероприятий, сообщает правительство региона."Тридцать офицеров, прапорщиков и сержантов получили сегодня премии главы региона как лучшие представители профессии, проходящие службу на территории Хабаровского края. В числе награжденных – военнослужащие ВВО, ФСБ, Хабаровского пограничного института, войск Национальной гвардии и Амурского спасательных центра МЧС России. Им вручены свидетельства лауреатов премии, памятные подарки (наручные часы) и денежное поощрение", - сообщает краевое правительство.Отмечается, что лауреаты премии - отличники боевой и общественно-государственной подготовки, имеющие поощрения за качественное выполнение поставленных задач, профессионалы своего дела. В их числе – военнослужащие, обеспечивающие охрану госграницы, а также участвовавшие в выполнении задач по охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности при проведении крупных международных общественно-политических и спортивных мероприятий."Хабаровский край – надежный форпост страны. Так или иначе, в регионе практически каждая семья связана с армией, немало и военных династий. Благодарю вас за достойное исполнение своего воинского долга. Спасибо вам за помощь, которую оказываете жителям края при ликвидации и предупреждении последствий чрезвычайных ситуаций, а также за участие в борьбе с эпидемией коронавируса", - обратился к участникам церемонии награждения врио губернатора.После торжественной церемонии Дегтярев возложил венки к мемориалу "Вечный огонь" на площади Славы и к монументу в память о советских и российских воинах, павших в локальных войнах и вооруженных конфликтах. Кроме того, врио губернатора встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками трудового фронта, которые живут в специальном доме ветеранов на улице Серышева в Хабаровске.
https://ria.ru/20210211/problemy-1596967055.html
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россия, михаил дегтярев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровск, хабаровский край, общество
ХАБАРОВСК, 20 фев - РИА Новости.
Лучшие офицеры, прапорщики и сержанты, проходящие службу на территории Хабаровского края
, получили в субботу денежные премии и наручные часы от врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева
, Дню Защитника Отечества в Хабаровске
были посвящены несколько мероприятий, сообщает правительство региона.
"Тридцать офицеров, прапорщиков и сержантов получили сегодня премии главы региона как лучшие представители профессии, проходящие службу на территории Хабаровского края. В числе награжденных – военнослужащие ВВО, ФСБ, Хабаровского пограничного института, войск Национальной гвардии и Амурского спасательных центра МЧС России. Им вручены свидетельства лауреатов премии, памятные подарки (наручные часы) и денежное поощрение", - сообщает краевое правительство.
Отмечается, что лауреаты премии - отличники боевой и общественно-государственной подготовки, имеющие поощрения за качественное выполнение поставленных задач, профессионалы своего дела. В их числе – военнослужащие, обеспечивающие охрану госграницы, а также участвовавшие в выполнении задач по охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности при проведении крупных международных общественно-политических и спортивных мероприятий.
"Хабаровский край – надежный форпост страны. Так или иначе, в регионе практически каждая семья связана с армией, немало и военных династий. Благодарю вас за достойное исполнение своего воинского долга. Спасибо вам за помощь, которую оказываете жителям края при ликвидации и предупреждении последствий чрезвычайных ситуаций, а также за участие в борьбе с эпидемией коронавируса", - обратился к участникам церемонии награждения врио губернатора.
После торжественной церемонии Дегтярев возложил венки к мемориалу "Вечный огонь" на площади Славы и к монументу в память о советских и российских воинах, павших в локальных войнах и вооруженных конфликтах. Кроме того, врио губернатора встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками трудового фронта, которые живут в специальном доме ветеранов на улице Серышева в Хабаровске.