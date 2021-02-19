Лавров рассказал, зачем Западу нужен украинский режим

"Им (Западу - ред.) украинский режим нужен только для одного – чтобы постоянно раздражать Россию и выискивать новые поводы для русофобской политики. Они хотят всячески ослабить все, что расположено вокруг нас: Белоруссия, Центральная Азия, теперь и Закавказье, когда после успешной миссии президента Российской Федерации (Владимира) Путина по посредничеству между Арменией и Азербайджаном они вдруг все всполошились – как же так, без них? Сейчас пытаются проникать и наращивать свою активность в этом регионе", - сказал Лавров в интервью телеканалу РБК .