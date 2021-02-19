Лавров рассказал, зачем Западу нужен украинский режим
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинский режим нужен Западу для того, чтобы постоянно раздражать Россию и выискивать новые поводы для русофобской политики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Им (Западу - ред.) украинский режим нужен только для одного – чтобы постоянно раздражать Россию и выискивать новые поводы для русофобской политики. Они хотят всячески ослабить все, что расположено вокруг нас: Белоруссия, Центральная Азия, теперь и Закавказье, когда после успешной миссии президента Российской Федерации (Владимира) Путина по посредничеству между Арменией и Азербайджаном они вдруг все всполошились – как же так, без них? Сейчас пытаются проникать и наращивать свою активность в этом регионе", - сказал Лавров в интервью телеканалу РБК.
Он подчеркнул, что западные партнёры России "не хотят, не готовы и не умеют разговаривать на основах равноправия. Будь это Россия, Китай, кто бы то ни был еще".
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