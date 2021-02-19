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Лавров рассказал, зачем Западу нужен украинский режим
Лавров рассказал, зачем Западу нужен украинский режим
Украинский режим нужен Западу для того, чтобы постоянно раздражать Россию и выискивать новые поводы для русофобской политики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T20:16
2021-02-19T20:16
россия
сергей лавров
китай
украина
в мире
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинский режим нужен Западу для того, чтобы постоянно раздражать Россию и выискивать новые поводы для русофобской политики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он подчеркнул, что западные партнёры России "не хотят, не готовы и не умеют разговаривать на основах равноправия. Будь это Россия, Китай, кто бы то ни был еще".
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россия, сергей лавров, китай, украина, в мире

Лавров рассказал, зачем Западу нужен украинский режим

20:16 19.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинский режим нужен Западу для того, чтобы постоянно раздражать Россию и выискивать новые поводы для русофобской политики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Им (Западу - ред.) украинский режим нужен только для одного – чтобы постоянно раздражать Россию и выискивать новые поводы для русофобской политики. Они хотят всячески ослабить все, что расположено вокруг нас: Белоруссия, Центральная Азия, теперь и Закавказье, когда после успешной миссии президента Российской Федерации (Владимира) Путина по посредничеству между Арменией и Азербайджаном они вдруг все всполошились – как же так, без них? Сейчас пытаются проникать и наращивать свою активность в этом регионе", - сказал Лавров в интервью телеканалу РБК.

Он подчеркнул, что западные партнёры России "не хотят, не готовы и не умеют разговаривать на основах равноправия. Будь это Россия, Китай, кто бы то ни был еще".
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