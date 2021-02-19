Врач назвал заболевания, на которые может указывать ухудшение памяти
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Директор терапевтической клиники и заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ им. А. Е. Евдокимова, профессор Аркадий Верткин в беседе с "АиФ" рассказал, симптомами каких заболеваний может быть забывчивость.
"Важно понимать, у кого она развилась: у ребенка, юного человека, пожилого человека. Если начинаются провалы в памяти у пожилого человека, ему необходимо обратиться к врачу вне зависимости от того, перенес он коронавирус или нет, потому что это очень серьезный симптом", — сказал Верткин.
Как объяснил врач, к ухудшению памяти у людей в возрасте могут привести следующие заболевания.
- —нарушение кровообращения в мозге;
- —сосудистые нарушения на фоне повышенного артериального давления;
- —черепно-мозговые травмы;
- —проблемы с сердцем и сосудами, вследствие которых нарушается питание мозга;
- —острые хронические заболевания — от диабета до болезни Альцгеймера.
Также Верткин призвал обращать внимание на такие симптомы, как скачки температуры и беспричинная усталость, которые, как и появление забывчивости, часто связывают с перенесенным коронавирусом. По словам специалиста, они могут быть вызваны совсем другими болезнями, поэтому при появлении таких симптомов необходимо обратиться к врачу.
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