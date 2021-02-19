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Врач назвал заболевания, на которые может указывать ухудшение памяти
Врач назвал заболевания, на которые может указывать ухудшение памяти
Директор терапевтической клиники и заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ им. А. Е. Евдокимова, профессор... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T02:49
2021-02-19T02:49
аркадий верткин
головной мозг
здоровье
общество
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Врач назвал серьезные заболевания, на которые может указывать ухудшение памяти
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Директор терапевтической клиники и заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ им. А. Е. Евдокимова, профессор Аркадий Верткин в беседе с "АиФ" рассказал, симптомами каких заболеваний может быть забывчивость.Как объяснил врач, к ухудшению памяти у людей в возрасте могут привести следующие заболевания.Также Верткин призвал обращать внимание на такие симптомы, как скачки температуры и беспричинная усталость, которые, как и появление забывчивости, часто связывают с перенесенным коронавирусом. По словам специалиста, они могут быть вызваны совсем другими болезнями, поэтому при появлении таких симптомов необходимо обратиться к врачу.
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аркадий верткин, головной мозг, здоровье, общество

Врач назвал заболевания, на которые может указывать ухудшение памяти

02:49 19.02.2021
 
© Depositphotos / sudok1Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© Depositphotos / sudok1
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Директор терапевтической клиники и заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ им. А. Е. Евдокимова, профессор Аркадий Верткин в беседе с "АиФ" рассказал, симптомами каких заболеваний может быть забывчивость.
"Важно понимать, у кого она развилась: у ребенка, юного человека, пожилого человека. Если начинаются провалы в памяти у пожилого человека, ему необходимо обратиться к врачу вне зависимости от того, перенес он коронавирус или нет, потому что это очень серьезный симптом", — сказал Верткин.
Как объяснил врач, к ухудшению памяти у людей в возрасте могут привести следующие заболевания.
  • нарушение кровообращения в мозге;
  • сосудистые нарушения на фоне повышенного артериального давления;
  • черепно-мозговые травмы;
  • проблемы с сердцем и сосудами, вследствие которых нарушается питание мозга;
  • острые хронические заболевания — от диабета до болезни Альцгеймера.
Также Верткин призвал обращать внимание на такие симптомы, как скачки температуры и беспричинная усталость, которые, как и появление забывчивости, часто связывают с перенесенным коронавирусом. По словам специалиста, они могут быть вызваны совсем другими болезнями, поэтому при появлении таких симптомов необходимо обратиться к врачу.
Когнитивная нейробиология - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
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Врач-невролог назвал первые признаки деменции
 
Аркадий ВерткинГоловной мозгЗдоровьеОбщество
 
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