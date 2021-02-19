https://ria.ru/20210219/zabyvchivost-1598110038.html

Врач назвал заболевания, на которые может указывать ухудшение памяти

Врач назвал заболевания, на которые может указывать ухудшение памяти

Директор терапевтической клиники и заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ им. А. Е. Евдокимова, профессор... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T02:49

2021-02-19T02:49

2021-02-19T02:49

аркадий верткин

головной мозг

здоровье

общество

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Врач назвал серьезные заболевания, на которые может указывать ухудшение памяти

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Директор терапевтической клиники и заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ им. А. Е. Евдокимова, профессор Аркадий Верткин в беседе с "АиФ" рассказал, симптомами каких заболеваний может быть забывчивость.Как объяснил врач, к ухудшению памяти у людей в возрасте могут привести следующие заболевания.Также Верткин призвал обращать внимание на такие симптомы, как скачки температуры и беспричинная усталость, которые, как и появление забывчивости, часто связывают с перенесенным коронавирусом. По словам специалиста, они могут быть вызваны совсем другими болезнями, поэтому при появлении таких симптомов необходимо обратиться к врачу.

https://ria.ru/20210217/dementsiya-1597776589.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аркадий верткин, головной мозг, здоровье, общество