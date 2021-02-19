https://ria.ru/20210219/vaktsinatsiya-1598233155.html

Меркель рассказала, когда удастся победить коронавирус

Меркель рассказала, когда удастся победить коронавирус

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о необходимости вакцинировать всех людей на планете для победы над пандемией коронавируса. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T19:44

2021-02-19T19:44

2021-02-19T19:44

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

ангела меркель

германия

европа

в мире

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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о необходимости вакцинировать всех людей на планете для победы над пандемией коронавируса.Согласно данным вирусологов, для остановки взрывного распространения коронавируса среди населения необходимо, чтобы порядка 60-70% имели к нему иммунитет - через перенесенное заболевание или вакцинацию.Говоря о поддержке Германией международных усилий по вакцинации в других странах, прежде всего развивающихся, Меркель отметила необходимость соблюдения баланса между "дипломатией" и обязанностями правительства вакцинировать собственных граждан."Здесь речь идет об элементарном вопросе справедливости. В любом случае, я считаю, для демократических стран важно, чтобы мы несли ответственность также перед своими гражданами, а не просто использовали произведенные в Европе вакцины в дипломатических и геополитических целях. Должен быть хороший баланс, ни один прием на вакцинацию не должен оказаться под угрозой. Я хочу это отметить, и об этом была дискуссия", - сказала Меркель.

https://ria.ru/20210205/vaktsina-1596043875.html

германия

европа

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, ангела меркель, германия, европа, в мире