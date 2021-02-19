Меркель рассказала, когда удастся победить коронавирус
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВакцинация жителей Симферополя от коронавируса
БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о необходимости вакцинировать всех людей на планете для победы над пандемией коронавируса.
"Пандемия будет побеждена, когда все люди на Земле будут вакцинированы, так как мы видим на примере мутаций, что чем дольше вирус распространяется в больших масштабах, вирус мутирует. Это будет снижать эффективность вакцин. Поэтому необходимо это предотвращать, все должны участвовать, и мы должны очень быстро получить вакцины для COVAX", - заявила Меркель на пресс-конференции по итогам виртуальной встречи "Большой семерки".
Согласно данным вирусологов, для остановки взрывного распространения коронавируса среди населения необходимо, чтобы порядка 60-70% имели к нему иммунитет - через перенесенное заболевание или вакцинацию.
Говоря о поддержке Германией международных усилий по вакцинации в других странах, прежде всего развивающихся, Меркель отметила необходимость соблюдения баланса между "дипломатией" и обязанностями правительства вакцинировать собственных граждан.
"Здесь речь идет об элементарном вопросе справедливости. В любом случае, я считаю, для демократических стран важно, чтобы мы несли ответственность также перед своими гражданами, а не просто использовали произведенные в Европе вакцины в дипломатических и геополитических целях. Должен быть хороший баланс, ни один прием на вакцинацию не должен оказаться под угрозой. Я хочу это отметить, и об этом была дискуссия", - сказала Меркель.
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