Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210219/vaktsinatsiya-1598233155.html
Меркель рассказала, когда удастся победить коронавирус
Меркель рассказала, когда удастся победить коронавирус
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о необходимости вакцинировать всех людей на планете для победы над пандемией коронавируса. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T19:44
2021-02-19T19:44
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
ангела меркель
германия
европа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596670182_0:256:3072:1983_1920x0_80_0_0_84f8cbbc3866e5e8ead81964b8701738.jpg
БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о необходимости вакцинировать всех людей на планете для победы над пандемией коронавируса.Согласно данным вирусологов, для остановки взрывного распространения коронавируса среди населения необходимо, чтобы порядка 60-70% имели к нему иммунитет - через перенесенное заболевание или вакцинацию.Говоря о поддержке Германией международных усилий по вакцинации в других странах, прежде всего развивающихся, Меркель отметила необходимость соблюдения баланса между "дипломатией" и обязанностями правительства вакцинировать собственных граждан."Здесь речь идет об элементарном вопросе справедливости. В любом случае, я считаю, для демократических стран важно, чтобы мы несли ответственность также перед своими гражданами, а не просто использовали произведенные в Европе вакцины в дипломатических и геополитических целях. Должен быть хороший баланс, ни один прием на вакцинацию не должен оказаться под угрозой. Я хочу это отметить, и об этом была дискуссия", - сказала Меркель.
https://ria.ru/20210205/vaktsina-1596043875.html
германия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596670182_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6036b7cde0279e71e41d5404e05cdc8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, ангела меркель, германия, европа, в мире

Меркель рассказала, когда удастся победить коронавирус

19:44 19.02.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВакцинация жителей Симферополя от коронавируса
Вакцинация жителей Симферополя от коронавируса - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о необходимости вакцинировать всех людей на планете для победы над пандемией коронавируса.

"Пандемия будет побеждена, когда все люди на Земле будут вакцинированы, так как мы видим на примере мутаций, что чем дольше вирус распространяется в больших масштабах, вирус мутирует. Это будет снижать эффективность вакцин. Поэтому необходимо это предотвращать, все должны участвовать, и мы должны очень быстро получить вакцины для COVAX", - заявила Меркель на пресс-конференции по итогам виртуальной встречи "Большой семерки".

Согласно данным вирусологов, для остановки взрывного распространения коронавируса среди населения необходимо, чтобы порядка 60-70% имели к нему иммунитет - через перенесенное заболевание или вакцинацию.
Говоря о поддержке Германией международных усилий по вакцинации в других странах, прежде всего развивающихся, Меркель отметила необходимость соблюдения баланса между "дипломатией" и обязанностями правительства вакцинировать собственных граждан.
"Здесь речь идет об элементарном вопросе справедливости. В любом случае, я считаю, для демократических стран важно, чтобы мы несли ответственность также перед своими гражданами, а не просто использовали произведенные в Европе вакцины в дипломатических и геополитических целях. Должен быть хороший баланс, ни один прием на вакцинацию не должен оказаться под угрозой. Я хочу это отметить, и об этом была дискуссия", - сказала Меркель.
Медработник с вакциной Спутник V от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 08:00
Европа поверила в "Спутник V". Германия готовится стричь купоны
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАнгела МеркельГерманияЕвропаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05При крушении американского военного самолета погибли два человека
06:04Пять пострадавших при обрушении в Норильске находятся в тяжелом состоянии
05:35В МЧС уточнили масштабы обрушения на фабрике в Норильске
05:25Блумберг: Госдеп не предложил новых санкций по "Северному потоку — 2"
05:10Глава Красноярского края взял под личный контроль инцидент на фабрике
04:31На месте обрушения на Норильской обогатительной фабрике нашли погибшего
04:11Врач призвала россиян "запивать" стресс
04:05Генерал Опарин рассказал о применении особой краски для авиации
04:03Любителей витамина D предупредили об опасности для здоровья
03:52Навального могут этапировать в колонию уже на следующей неделе
03:43"Ростех" раскрыл секрет белой окраски стратегических ракетоносцев Ту-160
03:34ВПК планирует создать "русский Land Cruiser" на базе броневика "Стрела"
03:25На Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение
03:10Советник президента заявил о росте в России интереса к проблемам климата
02:59У жителя Чукотки обнаружили шесть килограммов золота
02:51Названы самые надежные автомобили в мире
02:27NetBlocks сообщила о блокировке "Википедии" в Мьянме на всех языках
02:12Эксперт перечислил товары, которые нельзя брать в долг
02:12При беспорядках в Испании задержали четырех человек
02:11В ЦБ предсказали топовое мошенничество 2021 года
Лента новостейМолния