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В Техасе начала восстанавливаться добыча нефти, пишут СМИ
В Техасе начала восстанавливаться добыча нефти, пишут СМИ
Добыча нефти в США, приостановленная на фоне резкого похолодания, начала постепенно восстанавливаться, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T08:52
2021-02-19T08:52
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Добыча нефти в США, приостановленная на фоне резкого похолодания, начала постепенно восстанавливаться, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники."Marathon Oil, Devon Energy и Verdun Oil начали использовать мощности от местных сетей или генерирующих компаний для возобновления добычи на месторождении Eagle Ford, которая была остановлена морозами", - пишет агентство.Источники добавили, что компании начали работу по возобновлению производства поздно вечером в среду. Агентство также сообщает, что несмотря на то что сложно сказать о конкретных сроках полного восстановления добычи, некоторые трейдеры выразили надежду, что большая её часть вернется в течение нескольких дней, когда температура в регионе повысится и возобновится электроснабжение.Добыча нефти в США из-за аномально холодной погоды рекордно упала - на треть, или примерно на 3,5 миллиона баррелей в день. Только в Пермском бассейне (Permian Basin) Техаса - крупнейшем нефтяном месторождении Америки - добыча упала на 65%. Холода в США вынудили ряд крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, в частности, в штате Техас, приостановить работу.
https://ria.ru/20210218/gazoprovod-1597994278.html
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цены на нефть, сша, техас, экономика

В Техасе начала восстанавливаться добыча нефти, пишут СМИ

08:52 19.02.2021
 
© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, ShutterstockДобыча нефти в Техасе, США
Добыча нефти в Техасе, США - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, Shutterstock
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Добыча нефти в США, приостановленная на фоне резкого похолодания, начала постепенно восстанавливаться, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Marathon Oil, Devon Energy и Verdun Oil начали использовать мощности от местных сетей или генерирующих компаний для возобновления добычи на месторождении Eagle Ford, которая была остановлена морозами", - пишет агентство.
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Источники добавили, что компании начали работу по возобновлению производства поздно вечером в среду. Агентство также сообщает, что несмотря на то что сложно сказать о конкретных сроках полного восстановления добычи, некоторые трейдеры выразили надежду, что большая её часть вернется в течение нескольких дней, когда температура в регионе повысится и возобновится электроснабжение.
Добыча нефти в США из-за аномально холодной погоды рекордно упала - на треть, или примерно на 3,5 миллиона баррелей в день. Только в Пермском бассейне (Permian Basin) Техаса - крупнейшем нефтяном месторождении Америки - добыча упала на 65%. Холода в США вынудили ряд крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, в частности, в штате Техас, приостановить работу.
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