https://ria.ru/20210219/putin-1598161222.html

Путин попросил доложить о мониторинге расходования бюджетных средств

Путин попросил доложить о мониторинге расходования бюджетных средств

Президент РФ Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным предложил обсудить мониторинг расходования... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T13:24

2021-02-19T13:24

2021-02-19T13:24

россия

юрий чиханчин

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным предложил обсудить мониторинг расходования бюджетных средств."Юрий Анатольевич, встречу хотел бы начать сегодня с вопросов организации мониторинга по контролю за движением бюджетных средств. Знаю, что вопросов будет гораздо больше, но давайте начнем с этого", - сказал Путин, открывая встречу.

https://ria.ru/20210120/defitsit-1593783538.html

россия

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россия, юрий чиханчин, владимир путин, экономика